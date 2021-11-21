Президент и премьер-министр поздравили Патриарха с 75-летием

В Екатерининском зале Кремля в торжественной обстановке президент вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую государственную награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного - особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры. Владимир Путин заявил, что успехи страны и ее экономического развития во многом зависят от духовного начала и объединения общества.

Предстоятель РПЦ награжден "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами" в свой юбилей - 75 лет. Церемония была уникальной - для одного человека. Впрочем, Владимир Путин назвал ее скромной, из-за ограничений по коронавирусу, хотя и торжественной.

"Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России", - подчеркнул президент. Церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются и доверяют. "И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания", - сказал юбиляру глава государства.

Церковь активно участвует в жизни общества, в решении социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей страны проектов. Путин отметил плодотворное пастырское служение Патриарха, его высочайший авторитет, причем не только в России, но и за рубежом, уважение миллионов верующих и подчеркнул огромный вклад в утверждение традиционных ценностей и сохранение исторического и культурного наследия. Во время борьбы с пандемией призыв Предстоятеля РПЦ к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет всех, кто выполняет миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре, сказал он.

Поблагодарив за высший орден страны, Патриарх заметил, что эта награда - святыня, потому что на ней изображен святой, просветитель нашей земли. В истории были коллективные ошибки, но на излете XX века и в начале XXI века жизнь выстроилась таким удивительным образом, "что мы сознаем, что живем в счастливой стране", заявил он. И хотя много проблем, "мы имеем самое главное - мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру, мы сохранили нашу веру", подчеркнул Предстоятель РПЦ. "Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии XX века", - сказал он.

"Сегодня Россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути, и в этот особый период нашей истории вы возглавляете Отечество наше", - продолжил Патриарх и выразил благодарность президенту от имени Церкви и от себя лично за внимание к духовной жизни людей, соотношение политики с нравственностью, стремление строить жизнь Отечества не только на законе, но и на правде. Патриарх пожелал главе государства здоровья, помощи Божией, долгих лет жизни и успехов в управлении державой.

Церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются и доверяют

Премьер-министр Михаил Мишустин приехал к Патриарху с поздравлениями в воскресенье. Он поблагодарил главу Русской православной церкви за подвижническую работу, которую тот ведет на благо России. "Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность, - обратился премьер к Кириллу. - Под вашим предстоятельством восстанавливаются святыни и строятся храмы - это очень ценно для людей и вызывает самое искреннее уважение".

Патриарх в ответном слове поблагодарил Мишустина за личное доброе отношение к тем важным программам, которые реализует РПЦ, восстанавливая некогда порушенное и строя новое.