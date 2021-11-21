Прокуратура соберет персональные данные чиновников при контроле их расходов

Новости

Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 22:43
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 22:22
Умерла актриса Нина Русланова 22:10
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 22:06
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21:57
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21:50
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21:36
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 20:50
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 20:38
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 20:16
Кошечкин установил уникальное достижение в отечественном хоккее 20:13
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1" 19:25
Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 18:50
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 18:47
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 18:45
Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского 18:31
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года 17:24
Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 17:16
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем 16:24
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 16:06
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Путин встретится с Вучичем и Аббасом 15:33
В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
21.11.2021 22:44
Рубрика: Происшествия

Прокуратура соберет персональные данные чиновников при контроле их расходов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, расширяющую доступ прокуроров к персональным данным. Например, сотрудники надзорного ведомства смогут обрабатывать персональные данные чиновников в ходе антикоррупционного контроля.

Главное новшество: прокуратура получит полномочия собирать и обрабатывать персональные данные не только в рамках надзора.

Фото: iStock
Министра культуры Крыма обвинили в многомиллионной взятке

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект направлен на устранение правовой коллизии. "Он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства", - подчеркнул Владимир Груздев.

Дело в том, что по действующим законам прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора. Однако в последнее время роль ведомства возросла.

У прокуратуры появился ряд функций, который, строго говоря, не относится к прокурорскому надзору. Например, прокуратура выявляет чиновников, чьи расходы не совпадают с официальными доходами. Если при скромной зарплате у госслужащего вдруг неизвестно откуда появляются яхты и особняки, закон разрешает изъять все это в доход государства. С исками в суд обращается прокуратура.

Только в этом году прокуратура подала иски об изъятии имущества чиновников, не подтвержденного доходами, на 35 миллиардов рублей. Богатства сомнительного происхождения уходят в казну

Но для того чтобы собрать досье, нужно получить информацию в различных инстанциях, в том числе такую, которая не предназначена для широкого распространения. То есть для ее получения нужны дополнительные полномочия.

"В целях устранения существующего пробела проектом федерального закона предлагается закрепить право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

В том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - пояснил Владимир Груздев.

В частности, он напомнил, что Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.

"ГАС Правовой статистики пришла на смену устаревшим способам обработки статистической информации, - рассказал Владимир Груздев. - Были введены унифицированные форматы сбора данных, что позволило обеспечить интеграцию информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин решил проверить на себе назальную вакцину от коронавируса
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных