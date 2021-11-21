Прокуратура соберет персональные данные чиновников при контроле их расходов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, расширяющую доступ прокуроров к персональным данным. Например, сотрудники надзорного ведомства смогут обрабатывать персональные данные чиновников в ходе антикоррупционного контроля.

Главное новшество: прокуратура получит полномочия собирать и обрабатывать персональные данные не только в рамках надзора.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект направлен на устранение правовой коллизии. "Он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства", - подчеркнул Владимир Груздев.

Дело в том, что по действующим законам прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора. Однако в последнее время роль ведомства возросла.

У прокуратуры появился ряд функций, который, строго говоря, не относится к прокурорскому надзору. Например, прокуратура выявляет чиновников, чьи расходы не совпадают с официальными доходами. Если при скромной зарплате у госслужащего вдруг неизвестно откуда появляются яхты и особняки, закон разрешает изъять все это в доход государства. С исками в суд обращается прокуратура.

Только в этом году прокуратура подала иски об изъятии имущества чиновников, не подтвержденного доходами, на 35 миллиардов рублей. Богатства сомнительного происхождения уходят в казну

Но для того чтобы собрать досье, нужно получить информацию в различных инстанциях, в том числе такую, которая не предназначена для широкого распространения. То есть для ее получения нужны дополнительные полномочия.

"В целях устранения существующего пробела проектом федерального закона предлагается закрепить право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

В том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - пояснил Владимир Груздев.

В частности, он напомнил, что Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.

"ГАС Правовой статистики пришла на смену устаревшим способам обработки статистической информации, - рассказал Владимир Груздев. - Были введены унифицированные форматы сбора данных, что позволило обеспечить интеграцию информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью".