Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса

Президент хорошо себя чувствует после ревакцинации от коронавируса "Спутником лайт". Об этом он сам рассказал на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", - объявил Владимир Путин.

"И по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что… эффективность где-то в 1,6-2 раза выше, чем даже после первой вакцинации", - сообщил Логунов.