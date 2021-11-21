Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"

Президент прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником лайт".

Владимир Путин заявил об этом на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником лайт". Это уже называется ревакцинация", - заметил президент.