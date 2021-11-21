Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса

Между прививками от коронавируса и гриппа лучше сделать промежуток в две недели. О том, как проводить такую двойную вакцинацию, президент расспросил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова.

"Сейчас все-таки у вас есть анализ использования вашей вакцины "Спутник V" на таком большом в принципе контингенте, 170 млн человек получается в целом: в России и по всему миру. Как вы считаете, вот сейчас гриппозный как раз период, ОРВИ, грипп гуляют, можно делать сразу одну прививку за другой или все-таки нужно подождать, иммунная система должна отработать сначала какой-то один препарат?" - уточнил Владимир Путин.

"Мы проверили и провели специальные эксперименты. Мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную. При таком применении есть всего два сценария: либо вакцины за счет того, что антигены конкурируют, блокируют друг друга, то есть снижают эффективность одна другой, либо… есть возможность усиления", - сказал Логунов. И, по его словам, эффективность вакцины от гриппа значительно усиливается при совместной прививке "Спутником V".

"Чтобы определить безопасность, то все эти сочетания, по-хорошему нужно проводить и проверять в клинических исследованиях. Поскольку не всегда хватает времени, чтобы проверить все сочетания в отношении всех вакцин, это пока не сделано", - продолжил ученый. "Достаточно выждать две недели… В таком интервале мы точно не будем иметь никаких осложнений. Это нельзя будет считать одновременным применением. Но с другой стороны, мы будем точно понимать, что одна вакцина не вредит другой", - сказал он.

"И все равно, в какой последовательности делать?" - спросил Путин. Получив утвердительный ответ, уточнил: "То есть сначала можно сделать противогриппозную и через две недели антиковидную и наоборот?". "Совершенно верно", - ответил собеседник.