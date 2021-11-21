Путин встретится с Вучичем и Аббасом

Президент на следующей неделе проведет ряд международных встреч и телефонных переговоров, совещание с членами правительства и заседание Совета безопасности.

О графике Владимира Путина сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

У президента намечено несколько международных телефонных разговоров, встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, мероприятия с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Также Путин проведет заседание Совета безопасности, совещание с членами правительства и побеседует с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.