"Газель" отправят на экспертизу после ДТП в новой Москве

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ДТП в новой Москве, в котором погиб ребенок.

Расследование ведет следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК по Москве. Там вчера было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ -"нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Вот чем сегодня располагает следствие. Вечером в субботу в деревне Николо-Хованское в новой Москве водитель автомобиля "Газель" сбил сначала одну пожилую женщину, затем вторую женщину с маленьким мальчиком и коляской, в которой находился ребенок. В результате один ребенок погиб на месте, две женщины и второй ребенок госпитализированы.

Практически всю ночь следователи работали на месте происшествия. Они сделали осмотр места аварии, допросили очевидцев произошедшего. Водитель задержан.