Очередная тяжелая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Очередная страшная авария произошла в столице на Кутузовском проспекте, который уже давно считается едва ли не дорогой смерти. И опять в смертельном ДТП виноват блогер, который хвастался своими автомобильными подвигами в соцсетях. В них он был известен как Саид Губденский. В миру же его звали Магомедсаид Зайнудинов.

В этом ДТП погиб сам блогер, а также его пассажир - президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Сам блогер часто выкладывал ролики, где демонстративно превышал скорость до 150 км/ч и ездил по выделенным полосам для общественного транспорта. По данным столичной прокуратуры, которая начала проверку по этому делу, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Также он лишался прав.

Примечательно, что после ДТП с другим блогером Эдвардом Билом, Саид Губденский призывал всех своих подписчиков не играть в шашечки на дорогах. "Кто-то сделает маневр, который ты никак не можешь физически предвидеть. Ты просто воткнешься стопудово. И все. И унесешь за собой еще кого-то", - говорил он в том ролике.

Что произошло на Кутузовском проспекте - понять сложно. Машина шла с небольшим превышением, не штрафуемым - около 100 км/ч. Напомним, что на Кутузовском проспекте в этом месте разрешенная скорость 80 км/ч. СМИ указывали, что он играл в шашечки на дороге, но по видео этого не видно. Зато видно, как он начинает плавно перестраиваться влево, затем его вдруг начинает закручивать и во вращении он вылетает на встречную полосу, где в него врезается первая машина. Затем он сталкивается со второй.

Как предполагают эксперты, блогер пытался пустить машину в дрифт, то есть в управляемый занос, но не справился с этой задачей. Поясним, у него была не просто "БМВ" 6-й серии. Это была М6. Буковка "М" говорит о спортивном характере машины. В салоне есть специальная кнопка, нажав на которую машина делает сиденья плотнее, позволяет раскручивать двигатель до полных оборотов, отключает некоторые защитные функции, которые мешают разгоняться. В том числе, функцию, стабилизирующую прямолинейное движение. По всей видимости, нажав на газ в режиме "М", блогер просто не удержал машину. И тут необходимо вспомнить о еще одном серьезном факторе, из-за которого в этой аварии погибли водитель и пассажир "БМВ". Если бы на Кутузовском проспекте был отбойник, трагедии бы не случилось. Было бы просто ДТП. Скорее всего, блогер и его пассажир попали бы в больницу, но не со смертельными травмами.

Количество погибших в авариях на Звенигородском шоссе, где встречные потоки разделены отбойником, в 25 раз меньше, чем на Кутузовском проспекте

Самой опасной магистралью в Москве считается МКАД. На нем происходит большинство аварий. В том числе - со смертельным исходом. Но надо понимать, что протяженность МКАД 109 км, а Кутузовского проспекта - 8 км. И на этих 8 км регулярно происходят смертельные ДТП. И причина этих смертей - выезд на встречную полосу. Далеко за примером ходить не надо. В июле на Кутузовском произошло столкновение 6 автомобилей. Причина - каршеринг, выехавший на встречную полосу. Водитель каршеринга погиб на месте.

Недавно руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов привел сравнение двух похожих по характеристикам столичных магистралей - Кутузовского проспекта и Звенигородского шоссе. За пять лет на Кутузовском проспекте - 76 раненых, 62 погибших, на Можайском шоссе - 11 погибших и 1 раненый. Можайское шоссе - продолжение Кутузовского, и отчасти на нем установлен отбойник. Итого 77 раненых и 73 погибших. На Звенигородском шоссе - ноль раненых, 3 погибших, на улице Мневники - 2 раненых и 1 погибший, на проспекте Маршала Жукова - 1 раненый и 10 погибших. Итого 3 раненых и 14 погибших. На всем протяжении Звенигородское шоссе разделено отбойником. Количество погибших на нем в 25 раз меньше, чем на Кутузовском.

Решение проблемы очевидно давно. Но принять его до сих пор не удается.