Следователи начали проверку по факту избиения подростков в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку информации о драке подростков в подмосковном Пушкино. Ролик о том, как рассвирепевшая толпа молодых людей избивает подростка, накануне разлетелся по социальном сетям.

Более того, как пишут в местных пабликах, все это достаточно обычная ситуация: в торговом центре на Ярославском шоссе обосновалась компания подростков, которая регулярно пристает к местным. Благодаря вмешательству Следственного комитета есть надежда, что теперь ситуацию не спустят на тормозах, списав все на забавы молодых.

"В социальных сетях была опубликована информация о драке между несовершеннолетними в Московской области. Отмечается, что 13 ноября 2021 года в Пушкино двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему подростку. По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка", - сообщают в Следственном комитете России.

"Двое молодых людей" - это те, чьи удары попали на видео. Размахивало кулаками и кричало гораздо больше разгоряченных бойцов. По данным СМИ, в одном из популярных ТРЦ на Ярославском шоссе хозяйничает группа спортивных молодых ребят. Все, как в старые недобрые 90-е. И теперь появляться мирным школьникам и студентам там небезопасно. Взрослым пока еще гулять по торгово-развлекательному центру можно спокойно, наверное. Но если тенденция не изменится, наезды на взрослых лишь вопрос времени. Если правоохранители не смогут навести порядок, начнут бить и взрослых за косые взгляды.

Молодые люди относятся к той категории людей, для которых считается за честь толпой избить одного. Причем, прийти группой могут даже для избиения девушки-подростка, в этом смысле они придерживаются равноправия: и мужчин, и женщин избивать не меньше, чем втроем. В Москве уже был подобный случай, когда отцу, защищавшему дочь, пришлось стрелять.

В данном случае, как рассказывают очевидцы, конфликт разгорелся из-за девушки. Молодые люди приставали к посетительницам ТРЦ. В торговом центре это обычные дело. То есть конфликт был далеко не первым, избиения подростков там стали нормой. В этот раз, когда очередная группа местных жителей заступилась за девушек, "держатели" торгового центра предложили драку один на один, и, как у них водится, в итоге накинулись толпой. Пострадавший потом был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица. А молодежная банда, по сообщениям СМИ, стала ему угрожать из-за распространения видео, вызвавшего такой общественный резонанс. Они искренне считают страшной подлостью публикацию видео. За такое, по их логике, стоило бы еще раз избить.

Такова версия событий, которую местные жители распространяют в соцсетях и местных СМИ. Как бы то ни было, МВД начало проверку. На особый контроль дело взял и Следственный комитет. Как сообщается, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе проведения проверки и расследования уголовных дел.

Одновременно с этим появилась информация, что СК России отреагировал и на другую информацию, размещенную в Сети. Речь идет о публикации, что на территории Приморского края действует преступная группа, а правоохранители бездействуют. "В СУ СКР по Приморскому краю по озвученным фактам расследуются уголовные дела уголовные дела, по некоторым фактам расследование уже завершено", - говорится в сообщении СК России. Руководителю СУ СКР по Приморскому краю Владимиру Фомину предстоит доложить председателю Следственного комитета России о ходе проведения проверки и расследования уголовных дел.