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Рубрика: Общество

Собянин: 150 тысяч москвичей записываются в неделю на прививку от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

150 тысяч москвичей записываются в неделю на прививку от COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия -1".

Он призвал жителей столицы серьезное внимание уделить и ревакцинации: "Но помимо вакцинации первого раза, необходимо заниматься ревакцинацией. У людей, которые сделали первую вакцинацию шесть и более месяцев назад, около года, мы видим, как падают титры, и защищенность уменьшается. Поэтому очень важно сделать ревакцинацию, хотя бы "Спутником Лайт". Ревакцинация, по сути, третья компонента, дает очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса".

По словам главы города сам он в июне тоже привился второй раз "Спутником Лайт".

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