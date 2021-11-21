Собянин заявил об уменьшении числа мигрантов на стройках Москвы

Число мигрантов, работающих на столичных стройках, за время пандемии уменьшилось в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выступая в эфире телеканала "Россия 1", он заявил, что городские власти давно работают над тем, чтобы заместить мигрантов на стройках на российских рабочих. По мнению мэра, они имеют более высокий уровень квалификации, поскольку многие постоянно работают в сфере строительства.

Собянин также подчеркнул, что объемы жилищного строительства за последние 5 лет в столице выросли вдвое.