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21.11.2021 09:10
Рубрика: Экономика

Собянин: В Москве количество мигрантов на стройках снизилось в два раза

Текст: Любовь Проценко

Количество мигрантов на стройках столицы снизилось в два раза. Об этом заявил мэр Москвы Сергей в эфире телеканала "Россия-1". При этом, по его словам, объемы жилищного строительства в Москве по сравнению с 2016 годом выросли почти в два раза. Произошло это на фоне снижения миграционного потока, отметил глава города.

Фото: Photoxpress
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"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал мэр столицы.

Мигрантов заменяют жители регионов России, у которых более высокий уровень квалификации.

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