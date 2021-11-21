Собянин: В Москве количество мигрантов на стройках снизилось в два раза

Количество мигрантов на стройках столицы снизилось в два раза. Об этом заявил мэр Москвы Сергей в эфире телеканала "Россия-1". При этом, по его словам, объемы жилищного строительства в Москве по сравнению с 2016 годом выросли почти в два раза. Произошло это на фоне снижения миграционного потока, отметил глава города.

"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал мэр столицы.

Мигрантов заменяют жители регионов России, у которых более высокий уровень квалификации.