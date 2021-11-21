В Москве сохраняются неблагоприятные погодные условия

Неблагоприятные погодные условия, о которых ранее предупредил жителей Москвы и области столичный главк МЧС, сохранятся на протяжении ближайших полутора суток.

Речь идет о гололеде и налипании мокрого снега. В этой связи спасатели рекомендуют не автомобилистам не превышать скорость, а пешеходам - двигаться осторожно, обходя шаткие конструкции и держась подальше от козырьков и крыш.

Сегодня в столице и области, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с температурой от 0 до плюс 3 градусов.