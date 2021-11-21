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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Солнечногорске бойцы Росгвардии ликвидировали вооруженного мужчину, который открыл беспорядочную стрельбу.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как уточняет пресс-служба ГСУ СК по Московской области, в Росгвардию поступило сообщение о нападении на частный дом. Пьяный местный житель открыл стрельбу, целясь в свою сожительницу и ее родственников. Те чудом укрылись в доме.

Когда на место прибыли гвардейцы, мужчина начал их обстреливать. Ответным огнем он был смертельно ранен.

Выяснилось, что незадолго до этих событий, по предварительной версии, 53-летний мужчина напился, убил собственную мать и поджег ее дом. После этого схватил ружье и отправился к гражданской супруге.

Следственный отдел Солнечногорска возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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