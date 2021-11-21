Генпрокурор Игорь Краснов проверил космодром Восточный и выслушал граждан

Во время рабочей поездки в Амурскую область Генпрокурор Игорь Краснов провел совещание на космодроме Восточный, а потом встретился с людьми, которые записались к нему на личный прием.

Впервые осмотрев строящиеся объекты космической инфраструктуры, Краснов напомнил о главной задаче, поставленной государством - обеспечить до конца 2023 года запуск с космодрома ракеты-носителя "Ангара". При этом, по его словам, проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства "Роскосмоса", а также от всех заинтересованных органов и организаций принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению. Кроме того, Генпрокурор потребовал повысить спрос и ответственность исполнителей, а также своевременно устранять все недочеты.

После космодрома Краснов провел в Благовещенске прием граждан Амурской области. Проблемы, с которыми обратились люди, были разными - от защиты прав пострадавших от паводков до обеспечения лекарствами. Так, жительница села Голубое рассказала, что из-за перебоев в доставке односельчане систематически остаются без пенсий, писем, квитанций и другой корреспонденции. Служащая администрации села Амаранка пожаловалась на отсутствие сотовой связи более чем в 30 населенных пунктах области. Житель села Гудачи пожаловался на частые перебои с электричеством, а пожилая жительница села Чигири - на неисполнение местной администрацией обязанности по водоснабжению.

В связи с этим Игорь Краснов напомнил о важности поддержки старшего поколения: "Вот конкретный случай, когда пожилому человеку, ветерану труда, отдавшему жизнь на благо страны, нужна помощь. И женщина ее, эту помощь, не находит". Он указал на целый пласт проблем: износ коммунальных сетей, бездействие администрации и обслуживающей организации. "Не уверен, что на решение этих жизненно важных вопросов ответственными лицами потрачено достаточное количество сил и средств", - заявил Игорь Краснов. Он поручил прокурору области тщательно проверить доводы заявителя, оценив полноту и эффективность работы местных чиновников.