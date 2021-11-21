Кабмин выделил регионам 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Более 1,1 миллиарда рублей направил премьер-министр Михаил Мишустин на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Их получают лица, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Средства распределят между 15 регионами, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. В их числе Бурятия, Карелия, Якутия, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области.