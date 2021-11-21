В Приамурье открылся съезд молодежных правительств Дальнего Востока

Съезд молодежных правительств Дальнего Востока впервые стартовал в Амурской области. Как сообщили в пресс-службе правительства области, участие в нем принимают лидеры молодежного движения из Республики Саха, Чукотского автономного округа, Хабаровского и Камчатского краев.

- Молодость - это время открытий и безграничных возможностей. В настоящее время развитию молодежных инициатив в регионах и стране в целом уделяется большое внимание. И очень важно, что именно молодежь старается вникать и решать непростые и актуальные проблемы, разрабатывают проекты, которые делают жизнь лучше, - обратился к представителям дальневосточной молодежи глава Приамурья.

На площадке мероприятия создана Free zone от коронавируса. Все участники провакцинированы и имеют QR-коды.

Программа по обмену опытом рассчитана на два дня. Делегации уже познакомились с лучшими практиками работы молодежных правительств округа. Им также предстоит обсудить эффективные коммуникации в проектной деятельности, "прокачать" личные компетенции.