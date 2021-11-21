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21.11.2021 06:43
Рубрика: Власть

В Приамурье открылся съезд молодежных правительств Дальнего Востока

Текст: Инесса Доценко

Съезд молодежных правительств Дальнего Востока впервые стартовал в Амурской области. Как сообщили в пресс-службе правительства области, участие в нем принимают лидеры молодежного движения из Республики Саха, Чукотского автономного округа, Хабаровского и Камчатского краев.

Фото: Наталья Онищенко
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- Молодость - это время открытий и безграничных возможностей. В настоящее время развитию молодежных инициатив в регионах и стране в целом уделяется большое внимание. И очень важно, что именно молодежь старается вникать и решать непростые и актуальные проблемы, разрабатывают проекты, которые делают жизнь лучше, - обратился к представителям дальневосточной молодежи глава Приамурья.

На площадке мероприятия создана Free zone от коронавируса. Все участники провакцинированы и имеют QR-коды.

Программа по обмену опытом рассчитана на два дня. Делегации уже познакомились с лучшими практиками работы молодежных правительств округа. Им также предстоит обсудить эффективные коммуникации в проектной деятельности, "прокачать" личные компетенции.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Чукотский АО ДФО Якутия ДФО Хабаровский край ДФО Камчатский край

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