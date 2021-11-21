Прокуратура проверит сведения о "концлагере" для далматинов в Дзержинске

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по видеосюжету, появившемуся в СМИ, посвященному жесткому обращению с животными в Дзержинске. Местная жительница организовала в квартире дома питомник для собак.

При этом должный уход за животными хозяйка не обеспечила, уточнили в ведомстве. Жители дома неоднократно жаловались на заводчицу далматинов и биглей, поскольку большое количество собак в одной квартире сильно шумит, а в доме стоит ужасный запах. Дело дошло до суда, но ситуация так и не разрешилась.

Сейчас начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Ход проверки контролирует прокуратура Дзержинска.

Также городская прокуратура даст оценку соблюдения местными чиновниками законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.