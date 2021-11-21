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21.11.2021 05:00
Рубрика: Общество

Южный Таймыр обещает затмить жаркие страны

Текст: Золик Мильман (Норильск)
Десять тысяч озер и тысяча водопадов, снежные бараны, пищухи, дикий северный олень, 635 видов растений, в том числе редчайших. Знакомство с этим великолепием могут позволить себе немногие: за год - около тысячи счастливцев.

Путоранский природный заповедник находится в Заполярье Красноярского края, в средней части горной страны - плато Путорана. Пропуск в него получить сложно. Да и дорога сюда по карману не каждому: час на вертолете обходится в 150 тысяч рублей. Но уже к 2026 году здесь планируют создать многофункциональный туристический комплекс "Затундра". И первозданная красота Плато Путорана станет в 50 раз доступнее.

Фото: Министерство туризма Бурятии
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Его построят в 100 километрах от заповедной границы одного из оазисов уникального горного массива, площадь которого превышает 1,8 миллиона гектаров. Естественно, соблюдая максимально щадящий для северной природы режим.

Это совместный проект правительства Красноярского края, российского металлургического гиганта и созданной им девелоперской управляющей компании. Сейчас приступили к подготовительному этапу, в том числе разработке проектно-сметной документации. Через два-три года начнется строительство. Реализация этого замысла оценена почти в 20 миллиардов рублей.

Почему "Затундра"? Именно так - "за тундрой" - называли пространства вдоль рек Пясина, Хета и Хатанга русские землепроходцы ХVII века. Сердцем разветвленной сети пеших и водных маршрутов "Затундры" станут высокоширотная экодеревня "Бухта Канчуль" на озере Мелкое, кемпинги и приюты с общим фондом более 1200 номеров. Число их постояльцев возрастет до 50 тысяч.

"Северные территории на пороге туристического бума. Их удаленность - не недостаток, а наше конкурентное преимущество, - считает красноярский губернатор Александр Усс.- Страсть к неизведанным местам, к экстриму с каждым годом будет все более востребована".

При этом перспективы Севморпути, невероятный интерес к енисейским круизам, билеты на которые распродаются за несколько месяцев до отправления теплоходов, настоятельно диктуют необходимость радикальной перестройки не только индустрии гостеприимства.

Фото: iStock
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К беспрецедентной по объемам реновации уже приступили в Норильске. Абсолютное перевоплощение ждет и "северные ворота" края - Дудинский порт. "Очень важно, чтобы он стал не только глубоководным, способным принимать большие туристические суда, но и красивым, уютным, комфортным для гостей", - считает один из организаторов масштабного замысла Сергей Бачин. По его словам, разрушающийся речной вокзал, обновившись, должен обрести современную начинку. А здание, построенное в 1949 году, хотят перенести на центральную городскую площадь. "Объект культурного наследия регионального значения должен быть у всех на виду", - уверен Бачин.

Не менее впечатляющие планы предполагается реализовать и на Кольском полуострове, на Камчатке, в других регионах Крайнего Севера.

Недавно потенциал государственно-частного партнерства умножился: социально ответственный бизнес, учитывая трехлетнее председательство России в Арктическом совете, поддержал идею создания при нем рабочей группы по развитию спорта и туризма.

Справка "РГ"

Самое северное и одно из древнейших в мире плато Путорана - вулканического происхождения. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: пресс-служба Норникеля

Зима на территории сплошного распространения вечной мерзлоты очень холодная - до минус 44-х градусов. Лучшее время для посещения - сердцевина полярного дня: с 11 июля по 2 августа можно сплавиться по рекам Хугдяки, Амбардах, Маймеча и отменно порыбачить. А посетившие южное подножие плато Путорана в Эвенкии станут обладателями потрясающего селфи: именно здесь, на озере Виви, находится географический центр России.

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