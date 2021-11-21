Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Бухарова 
06:00 21.11.2021

Счетная палата назвала регионы, где не строят жилые дома

Меньше всего строят многоэтажек в Мурманской области - менее одной тысячи квадратных метров. Следом идет Магаданская область с тремя тысячами "квадратов" и Карачаево-Черкесия - с семи тысячами. Такие данные предоставила "Российской газете" Счетная палата РФ. Объем строительства многоэтажных домов по регионам зафиксирован на 18 ноября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Замыкает ТОП-5 "малостроек" Республика Алтай (восемь тысяч квадратных метров) и Республика Тыва (девять тысяч). Всего в списке 11 регионов, где наименьший объем строящихся многоквартирных жилых домов (менее 100 тысяч квадратных метров). В конце его Кабардино-Балкария - 99 тысяч квадратных метров.

Нацпроект помог ускорить строительство домов и дорог в регионах

Но оказывается всё это не самый худший вариант. В Чукотском и Ненецком автономных округах, в Еврейской автономной области и в Камчатском крае в настоящее время строительство многоквартирных жилых домов вообще не ведется.

В Счетной палате сейчас анализируют ситуацию с учетом потребности в строительстве нового жилья, сообщили в ведомстве. Изучают причины, связанные с отсутствием или незначительным объемом строящегося жилья. Эта работа идет в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг хода реализации в 2021 году мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда".

Результаты этой работы планируется рассмотреть на Коллегии Счетной палаты во втором квартале 2022 года.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Сейчас читают

Жилая недвижимость
20.11.2021

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Брак в строительных работах, выявленный при приемке квартиры в новостройке, встречается часто. Неровные стены и полы, трещины, отсутствие перегородок и розеток - далеко не полный список. Какими способами можно решить проблему с застройщиком, рассказали юристы

ЖКХ
18.11.2021

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от "липовых" работников ЖКХ. Чаще всего мошенники предлагают ненужные жильцам услуги по завышенным ценам, а также используют психологию и давят эмоционально

Жилая недвижимость
15.11.2021

Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

При покупке жилья можно получить налоговый вычет на сумму до 2 млн рублей и вернуть уплаченные с этой суммы 13% налогов. С 2014 года вычет при покупке жилья можно получить повторно, если в первый раз покупатель не "выбрал" всю сумму в 2 млн рублей. Однако это право есть не у всех, отмечает эксперт