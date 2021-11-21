Счетная палата назвала регионы, где не строят жилые дома

Меньше всего строят многоэтажек в Мурманской области - менее одной тысячи квадратных метров. Следом идет Магаданская область с тремя тысячами "квадратов" и Карачаево-Черкесия - с семи тысячами. Такие данные предоставила "Российской газете" Счетная палата РФ. Объем строительства многоэтажных домов по регионам зафиксирован на 18 ноября.

Замыкает ТОП-5 "малостроек" Республика Алтай (восемь тысяч квадратных метров) и Республика Тыва (девять тысяч). Всего в списке 11 регионов, где наименьший объем строящихся многоквартирных жилых домов (менее 100 тысяч квадратных метров). В конце его Кабардино-Балкария - 99 тысяч квадратных метров.

Но оказывается всё это не самый худший вариант. В Чукотском и Ненецком автономных округах, в Еврейской автономной области и в Камчатском крае в настоящее время строительство многоквартирных жилых домов вообще не ведется.

В Счетной палате сейчас анализируют ситуацию с учетом потребности в строительстве нового жилья, сообщили в ведомстве. Изучают причины, связанные с отсутствием или незначительным объемом строящегося жилья. Эта работа идет в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг хода реализации в 2021 году мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда".

Результаты этой работы планируется рассмотреть на Коллегии Счетной палаты во втором квартале 2022 года.

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