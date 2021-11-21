Шемякин открыл новую выставку в Петербурге

В Петербурге открылась выставка, посвященная балетному творчеству удивительного художника и скульптора современности Михаила Шемякина. Экспозицию "Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр художника" открыл сам герой события, приехавший по этому случаю в северную столицу.

Выставка связана с его многолетним сотрудничеством с Мариинским театром и с ленинградским периодом жизни художника. В первую очередь, с хореографическими постановками, среди которых были "Весна Священная", "Метафизический балет", "Кроткая" и, конечно, "Волшебный орех" и "Щелкунчик".

Причем, последний спектакль и стал основной идеей экспозиции. Одна из самых известных сказок Гофмана в балетной постановке Михаила Шемякина, по отзывам критиков, оказалась гораздо ближе к гофмановскому духу, с его странностями и перевоплощениями, чем все предыдущие и даже последующие работы мастеров сцены. А музыкальный драматизм Чайковского получил совсем иную окраску. Именно поэтому на афишах спектакля имя художника стояло первым в списке других создателей "Щелкунчика".

Выставка "собрала" вокруг себя целый список тематически близких к постановке юбилейных дат: 20 лет со дня премьеры балета, созданного Михаилом Шемякиным для Мариинского театра, 205 лет с момента первого издания произведения Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" и, наконец, 245 лет со дня рождения самого сказочника.

Часть экспозиции представлена оригинальными эскизами к костюмам и декорациям балета, созданным творческим гением Шемякина, отобранным художником лично. Петербуржцы смогут впервые увидеть кукол из "Щелкунчика", созданных художником. Они постоянно хранятся в "Союзмультфильме" и в город на Неве приехали впервые. Кроме того, посетители увидят редкие фотокадры, запечатлевшие подготовку этой постановки, а также скульптурные изображения персонажей спектакля. Здесь же представлены и другие иллюстрации к "Житейским воззрениям кота Мурра" и "Крейслериане" Гофмана, созданных Михаилом Шемякиным в ленинградский период.

В каком-то смысле это то самое закулисье театра, которое подчас бывает не менее интересно, чем происходящее на сцене. Как отметила директор Центра Михаила Шемякина Ольга Сазонова, им хотелось показать мистицизм шемякинского "Щелкунчика", раскрыть весь трагизм музыки с которой работал Гергиев и в конечном итоге показать переосмысленные образы, знакомые каждому с раннего детства.

Сам Шемякин назвал это такое закулисье "вторым планом метафизического бытия театра". Именно там и может теперь прогуляться любой гость, заглянувший на выставку.

И, кстати, упомянутые юбилеи - это еще не все "круглые" цифры, связанные с событием. Одним из экспонатов выставки и отчасти ее центром, стала уникальная книга в ручном исполнении о работе Шемякина над постановками "Щелкунчика" и "Волшебного ореха". На ее создание понадобилось ровно 10 лет, усилия большого количества профессионалов печатного дела и самого Михаила Шемякина. Книга издана тиражом 30 экземпляров, один из которых остался не сшитым в переплет. Эти отдельные страницы стали частью открывшейся экспозиции.

Фото: Предоставлено Центром Михаила Шемякина

- Книга полностью сделана вручную, включая бумагу ручного литья лучших европейский сортов, - сказал основатель и руководитель издательства "Редкая книга из Санкт-Петербурга" Петр Суспицын. - В ней факсимиле рукописных нот Петра Чайковского, 16 потрясающих офортов Михаила Шемякина и тончайше-ювелирная каллиграфическая работа - собственноручно переписанное им либретто. Переплет украшен золотой вышивкой и даже короб, в котором хранится книжный экземпляр, обтянутый итальянской кожей, уже сам по себе произведение искусства.

По словам организаторов, несколько экземпляров книги отправятся в библиотеку Эрмитажа, а также в библиотеку Вашингтона, где хранится сейчас самое большое собрание русских архивов за границей, далее в Лондон и Берлин.

- Так получилось, что никогда я не любил балет, но его в моей жизни оказалось много, - отметил Михаил Шемякин. - Сейчас перешел на пьесы. В Москве сыграл "один день из жизни Михаила Шемякина", пьеса называется "Нью-Йорк. 80-е. Мы". И, думаю, вдруг мне все-таки удастся поставить мечту моей жизни "Преступление и наказание" в том формате, как я ее вижу.

Кстати

15 ноября в музее Достоевского в Москве открылась постоянная инсталляция "Сновидения Достоевского". И в издательстве АСТ вышла книга "Преступление и наказание" с рисунками художника. Я работал над этим романом с 1964 года. Закончил только сейчас.

Выставка "Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр художника" открыта для широкой публики с 19 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года.