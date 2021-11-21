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21.11.2021 07:00
Рубрика: Общество

Усть-Цильма: Село староверов и столица "Серебряного кольца"

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
В следующем году село Усть-Цильма (Республика Коми) будет отмечать 480-летний юбилей. Недавно ему передали скипетр с фарфоровой жемчужиной - символ столицы туристического маршрута "Серебряное ожерелье России".
Фото: администрация Усть-Цилемского района Фото: администрация Усть-Цилемского района
Фото: администрация Усть-Цилемского района

А самой республике в 2022 году исполнится сто лет. "У нас запланировано очень много проектов. Возможно, в один год не уложимся", - сказала заместитель председателя правительства Республики Коми Галина Габушева.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Усть-Цильма - одно из самых древних сел Европейского севера. Его зарождение и становление связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, которому в 1542 году пожаловали царскую грамоту на пользование землями по реке Печора. Здесь добывали медь и серебро.

Сейчас проживает около пяти тысяч человек. Большую их часть составляют староверы Поморского согласия. В августе 2012 года в населенном пункте освятили храм Николы чудотворца. Это один из крупнейших храмов Поморского согласия, возведенных после 1917 года.

Знаменита Усть-Цильма и тем, что тут были записаны былины. Туристов же привлекает не только сохранившийся старый облик села, культура староверов, но и знаменитые гуляния - "Усть-Цилемская горка". Это хороводный праздник, который проводят на Иванов день (7 июля) и Петров день (12 июля).

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Усть-Цильма приняла "столичную" эстафету "Серебряного ожерелья России" от села Старая Ладога Ленинградской области. Оно первым из всех регионов, объединенных проектом, получило его в 2019 году. "Мы достойно провели эти два года, много сделали, как "столичный" регион", - сообщил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Действительно сделано немало. Сформировали и запустили единую бонусную программу "Серебряное ожерелье". Ее частью стал "Клуб путешествующих по Северо-Западу". Туристы оставляют отзывы о тех регионах, где побывали. Это помогает увеличить число публикаций о проекте "Серебряное ожерелье России" в социальных сетях, оценить, какие именно объекты реально привлекают пользователей в путешествиях.

Фото: https://forum-zauralye.com/
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Еще одна важная задача продвижения - сделать поездки по маршрутам проекта не только познавательными, но и разнообразить их интерактивными и зрелищными мероприятиями. Поэтому одним из успешных элементов является событийный туризм.

И, как показывает статистика, в Ленобласти именно он имеет спрос среди путешественников. Регион привлекателен самыми разными событиями, которых более 170. Это исторические реконструкции разных эпох, кино- и музыкальные фестивали, этнопраздники, велопробеги, зрелищные соревнования, конкурсы, регаты.

Справка "РГ"

"Серебряное ожерелье России" - межрегиональный туристский проект. Он объединяет маршруты по одиннадцати регионам, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Это Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.

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