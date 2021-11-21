На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей

В Краснодарском крае 21 ноября объявили экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем.

"В период с 13:00 по 15:00 и до конца дня 21 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта пока отказаться от отдыха у водоемов, а также напомнили гражданам правила поведения в случае выхода "черной воронки" на сушу. В сообщении говорится,что нужно быстро укрыться в овраге или впадине, лечь и прижаться к земле.

Ведомство также напоминает, что особую опасность представляют порванные электрические провода, рекламные конструкции и заборы.

"Если вы находитесь в здании, нужно отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Кроме того, необходимо погасить огонь в печах, отключить электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях. А также включить радиоприемник для получения информации от МЧС. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 01 или 8 (861) 268-64-40", - уточнили в ведомстве.