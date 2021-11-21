На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей

Новости

В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае 15:13
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
Ученые нашли неожиданный "побочный" эффект у лекарства от холестерина 15:06
Песков призвал НАТО прекратить провокации 14:59
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
Названы способы худеть во время сна 14:44
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна 14:25
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера 14:02
В Испании устроят "зеленую пятницу" параллельно с "черной" 13:26
Мишустин выделил ЕАО средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ 13:19
В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии 13:06
В Нидерландах отложили плановые операции из-за вспышки COVID-19 12:40
Беларусь возобновила экспорт электроэнергии на Украину 12:39
На Украину прибыло первое судно с углем из США 12:30
Гинцбург жестко оценил попытки переждать пандемию без прививки 12:09
Литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась от коронавируса 11:40
Смертность от COVID-19 в США в 2021 году превысила прошлогодний показатель 11:35
Оперштаб: В Москве выявлено 3438 новых случаев COVID-19 11:26
Россияне рассказали, сколько дней хотят отдыхать на Новый год 11:06
Эксперт рассказал, чем рискуют держатели кредиток 11:05
"Газель" отправят на экспертизу после ДТП в новой Москве 10:56
Ученые назвали три пищевые привычки, помогающие продлить жизнь 10:03
Собянин: 150 тысяч москвичей записываются в неделю на прививку от COVID-19 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
21.11.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

На Кубани предупредили об опасности формирования смерчей

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В Краснодарском крае 21 ноября объявили экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем.

Синоптики сообщили о мощном циклоне во Владивостоке

"В период с 13:00 по 15:00 и до конца дня 21 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта пока отказаться от отдыха у водоемов, а также напомнили гражданам правила поведения в случае выхода "черной воронки" на сушу. В сообщении говорится,что нужно быстро укрыться в овраге или впадине, лечь и прижаться к земле.

Ведомство также напоминает, что особую опасность представляют порванные электрические провода, рекламные конструкции и заборы.

"Если вы находитесь в здании, нужно отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Кроме того, необходимо погасить огонь в печах, отключить электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях. А также включить радиоприемник для получения информации от МЧС. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 01 или 8 (861) 268-64-40", - уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
Гинцбург жестко оценил попытки переждать пандемию без прививки
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
WSJ: Российские и китайские ракеты сделали беспомощными авианосцы США
Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных