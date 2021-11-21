В Ростовской области от отравления погибли две девочки

Две сестры семи и восьми лет насмерть отравились в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фельдшер станицы Бессергеневской сообщил в полицию о смерти младшего ребенка. Ее сестру доставили в медицинское учреждение, где она также скончалась.

Погибшие воспитывались в приемной семье. Сейчас родители и еще двое детей находятся в реанимации с признаками отравления неустановленным веществом.

Следователи из Новошахтинска возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.