В Сочи 100 мобильных групп проконтролируют соблюдение антиковидных мер

Власти Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных ограничений. С 22 ноября по всем внутригородским районам города, в том числе и по сельским округам, начнут работу 100 мобильных отрядов самоконтроля, сообщил журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он рассказал, что в состав групп войдут сотрудники полиции, казачества и мэрии. Участники рейдов будут действовать по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта.

Пресс-служба администрации Сочи напомнила, что постановление об усилении антиковидных мероприятий подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- С 1 декабря QR-коды будут обязательными для входа в административные здания всех органов власти региона. До 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных центров и мест общественного питания, как и прежде, возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе, - отметили в ведомстве.

В Краснодарском крае перечень объектов, где действуют QR-коды, дополнили предприятия сферы слуг и объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центры, спортзалы и бассейны. Такие же ограничения действуют для проведения деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Также код или медотвод понадобится и для посещения театров и кинотеатров, при этом они по-прежнему будут работать при заполняемости зрительных залов не более 50 процентов. В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.