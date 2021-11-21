Роспотребнадзор и Израиль обсудили совместную борьбу с COVID-19

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группe по борьбе с COVID-19. В сообщении, размещенном на сайте российского ведомства, подчеркивается, что уже накоплен большой объем данных по коронавирусной инфекции.

Во время переговоров в Москве стороны обменялись актуальными данными по эпидситуации в России и Израиле и о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2. Отдельно обсуждалась вакцинация. Представители израильской делегации отметили высокий уровень лабораторной диагностики в России. Очевидный плюс, что результаты ПЦР-теста можно получить в течение суток. А объемы проводимых исследований по выявлению новых штаммов коронавируса впечатляют.

"Контакты с израильской стороной будут продолжены", - заявили в Роспотребнадзоре. Вопрос о восстановлении авиасообщения между двумя странами пока остается открытым.