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21.11.2021 12:16
Рубрика: Власть

Дружба как информповод

Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил о готовности расширять партнерство с Китаем, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. В тот же день глава российского государства подписал указ о награждении Орденом Дружбы генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая". Это стало лишним свидетельством важности информподдержки российско-китайских отношений.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Путин и Шэнь Хайсюн знакомы лично. В 2018 году спустя месяц после инаугурации Владимир Путин дал ему эксклюзивное интервью, в котором отметил, что "придает большое значение сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится и Китайская Народная Республика".

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С тех пор гендиректор Медиакорпорации Китая постоянно уделял повышенное внимание информационному сопровождению российско-китайского взаимодействия. Показательно, что в 2021 году входящий в структуру Медиакорпорации телеканал CGTN-Русский был включен в базовый пакет общенационального телевещания КНР - теперь его можно смотреть по всем городам и весям Поднебесной.

В июле нынешнего года Шэнь Хайсюн и генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев в качестве сопредседателей Совета по СМИ Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития выступили с инициативой "Укрепление медиа-сотрудничества во имя добрососедства и дружбы". Документ предполагает как усиление информационной поддержки двусторонних отношений, так и совместную работу по формированию глобального общественного мнения. В частности, отмечено, что "на фоне сложной и меняющейся обстановки на глобальном информационном поле, медиа-структурам двух стран следует, придерживаясь журналистской этики, на основе объективного, справедливого и всестороннего похода, сохранять стратегическую решимость к формированию глобального общественного мнения".

Российские и китайские медиа договорились, что будут объяснять свои позиции на основе фактов, а не голословных заявлений. Такую информполитику очень метко прокомментировал ранее посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, "Россия и Китай в диалоге с другими странами свои позиции разъясняют, а оппоненты с Запада свои позиции - навязывают. В этом основная разница между нашими подходами".

Российский дипломат при этом отметил: "Широкому кругу стран попросту надоели двойные стандарты и навязывание позиций Запада". Поэтому голос России и Китая все более слышим на международной арене, позиции Москвы и Пекина разделяют все больше стран.

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