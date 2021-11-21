Самый большой рост показала валюта страны с проблемной экономикой

С 90 до 96 пунктов вырос в этом году индекс доллара (показатель отношения доллара США к корзине из шести основных мировых валют - евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк).

"Американец" показал себя лучше, чем многие весьма надежные и популярные в мире валюты. И если по доллару такое можно было ожидать, то есть валюты, которые удивили своим ростом.

Специально для "Российской газеты" директор компании Единый брокер Артем Арзамасцев рассказал про самые успешные валюты года:

- Говоря про такие валюты, надо понимать, что эта успешность относительна и имеет смысл только в сравнении с некоторым эталоном. Наиболее подходящей под эталон валютой традиционно считается доллар США.

Пожалуй, стоит начать с украинской гривны, которая удивила больше всего. И это несмотря на все сложности и проблемы в экономике Украины, которых так много, что даже нет смысла перечислять.

Гривна одна из немногих валют в мире, сумевших неплохо укрепиться к доллару в этом году. Так, с начала года, за один доллар США давали 28,3 гривны. Но уже в середине ноября курс гривны укрепился до 26,1 гривны за доллар. Такой рост можно объяснить несколькими причинами.

Главная из них заключается в возросших объемах валютной выручки экспортеров. Этому способствовал рекордный рост цен на сырьевых рынках, особенно в первой половине года. Другая причина - активная покупка нерезидентами украинских гособлигаций, номинированных в долларах. Выросли и валютные поступления от трудовых мигрантов, которые с начала года перевели в Украину 10,3 миллиарда долларов.

Еще один несомненный лидер этого года - китайский юань. С начала года курс юаня укрепился с 6,52 до 6,38 юаней за доллар. Стоит отметить, что этот рост носит фундаментальный характер, а не является последствием краткосрочных спекулятивных движений.

Одна из главных причин роста юаня - уверенный рост экономики Китая в этом году. Стране удалось достаточно быстро преодолеть последствия пандемии и улучшить ряд своих макро экономических показателей, ключевым из которых является стабильный рост ВВП.

Помимо этого, несколько снизился градус политической напряженности между США и Китаем. Несмотря на регулярные и не всегда приятные высказывания политиков США в адрес Китая, активная фаза торговой войны пока затихла.

Еще одна значимая причина роста юаня - рекордный рост иностранных инвестиций в экономику КНР. Так, в первой половине 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился в пересчете на юани на 28,7% в годовом исчислении, а в американских долларах - на 33,9%, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на отчет Министерства коммерции КНР.

Неплохо сложился этот год и для российского рубля. Наша валюта начала год с уровня 74,3 рубля за доллар. Но уже к концу октября смогла достигнуть значения ниже 70 рублей за доллар. Правда, пока не смогла удержать этот рубеж и скорректировалась до 72,5 рубля за доллар.

Тут тоже можно говорить о фундаментальном характере роста, подкрепленного рядом объективных факторов. Достаточно посмотреть, что стало с ценами на основные статьи российского экспорта, и многое станет ясно. Ценовая конъюнктура явно благоволит российским экспортерам, что положительно сказывается на торговом балансе страны.

Так же, нерезиденты на протяжении всего года активно покупали российские ОФЗ, что способствовало притоку валюты в страну. Еще одним ключевым фактором, подпитывающим укрепление национальной валюты РФ, стал разворот в денежно-кредитной политике. Российский ЦБ с начала года несколько раз повышал ключевую ставку, что является позитивным фактором для роста рубля.

Справка "РГ"

Укрепление гривны по отношению к доллару составило 6,6 процента, юаня - 2,2 процента, рубля - 0,7 процента (данные рейтинга Global foreign exchange rates).