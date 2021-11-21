Сенаторы одобрили закон о заключении трудового договора онлайн

Соискатели на должность смогут пройти собеседование с потенциальным работодателем в удаленном режиме, например с помощью веб-камеры, и даже дистанционно заключить трудовой договор. Такой закон одобрил на заседании в пятницу Совет Федерации. Рабочая группа с участием сенаторов и депутатов Госдумы проследит, как реализуются изменения в трудовом законодательстве.

"Глава 2 Трудового кодекса дополняется новыми статьями, определяющими понятия, общие принципы и правила ведения электронного документооборота в сфере трудовых правоотношений, а также особенности приема на работу и порядок взаимодействия работодателя и работника при использовании электронного документооборота", - рассказала один из авторов инициативы, глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Эксперимент по использованию электронных документов начался в мае прошлого года и закончился неделю назад. В нем участвовали 614 работодателей, а общая численность работников этих организаций - более 1,1 миллиона. "Эксперимент показал, что электронный документооборот упрощает процедуру оформления трудовых отношений и сокращает издержки работодателей", - добавила Святенко.

Рабочую группу в Госдуме, которая занималась поправками к документу перед вторым чтением, пока распускать не будут. В первом полугодии 2022 года подведут предварительные итоги того, как воплощаются его положения. Кроме того, правительству предстоит установить минимальный перечень социально значимых документов, в отношении которых в обязательном порядке будет предусмотрено ведение электронного документооборота, пояснила парламентарий.

Сенатор от Приморья Светлана Горячева поинтересовалась, сохранится ли у соискателей возможность выбрать, в какой форме его будут оформлять на новую работу.

"Как раз та конструкция, которая есть в законе, предусматривает согласие работника в обязательном порядке на ведение электронного кадрового документооборота", - отреагировала замглавы минтруда Елена Мухтиярова.

Кроме того, в верхней палате затронули вопрос растущих цен на продукты. В рамках "правительственного часа" на заседании выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он сообщил, что в России снижаются наценки на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях с августа по настоящее время с 22% до 15%. Правда, законодателей позитивный настрой главы ФАС не убедил.

Эксперимент по использованию электронных документов показал, что процедура оформления трудовых отношений значительно упрощается

Зачастую товары первой необходимости дорожают из-за того, что внутренний рынок России плохо защищен, отметил сенатор от Белгородской области Евгений Савченко. Он предложил создать при палате регионов комиссию, которая займется выработкой законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. По ее мнению, такую комиссию мог бы возглавить первый вице-спикер Андрей Яцкин.