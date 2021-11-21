Шеф-повар рассказал, как определить сыр с пальмовым маслом

Стало известно, как определить сыр с пальмовым маслом. Информацией об этом поделился шеф-повар Андрей Матвеев, сообщает "Прайм". Лучше всего, по его словам, ориентироваться на цену.

Как пояснил Матвеев, в недорогих сортах возможность наткнуться на "пальму" существенно выше. А дорогие сыры - с плесенью, камамбер, бри и так далее - в 99% случаев сделаны из молока и практически не подделываются.

Также, по словам специалиста, стоит обратить внимание на маркировку. Если на товаре написано "сырный продукт", значит, он содержит растительные жиры. Также есть продукты с аббревиатурой СЗМЖ - товары с заменителями молочных жиров. Но настоящий сыр относится только к категории БЗМЖ - товары без заменителей молочных жиров.

А вот визуально, тактильно и на вкус обнаружить в сыре пальмовое масло практически невозможно, поскольку производители научились его надежно скрывать за пищевыми добавками.

Как рассказал Матвеев, сыр с добавками также может ломаться при нарезании. А если оставить его на столе, то вместо того, чтобы высохнуть, на нем выступят капли масла. Однако эти признаки все же не являются показателем пальмового масла - подобное возможно и при нарушении технологии производства.