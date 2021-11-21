Смертность от COVID-19 в США в 2021 году превысила прошлогодний показатель

Соединенные Штаты прошли еще одну отрезвляющую веху в пандемии COVID-19, поскольку число смертей от коронавируса в 2021 году уже превысило общее количество в 2020 году. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в США за весь период пандемии зарегистрировано не менее 770 691 случая смерти от COVID-19.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что общее количество смертей от COVID-19 в 2020 году составило 385 343 человека. Это означает, что в 2021 году на данный момент было зарегистрировано не менее 385 348 смертей от COVID-19 - на 15 больше, чем в 2020 году, и это число будет только расти в ближайшие дни и недели, отмечает издание The Hill.

Еще в июне анализ, проведенный The Wall Street Journal, показал, что смертность от COVID-19 в странах мира в 2021 году уже превысила показатели 2020 года. Газета сообщала, что на тот момент в 2021 году в связи с COVID-19 в мире умерло 1,883 миллиона человек, что превышает глобальное число погибших в 1,88 миллиона с 2020 года.

В Америке по-прежнему остается достаточно высоким количество летальных исходов от коронавируса, несмотря на то что в стране разрешены три вакцины против COVID-19, последняя из которых предназначена для детей в возрасте от 5 лет. По данным CDC, около 69 процентов населения США, по крайней мере, частично привиты, в то время как 59 процентов полностью привиты. При этом американцы в возрасте 65 лет и старше могут похвастаться впечатляюще высокими показателями вакцинации. Согласно данным CDC, почти 100 процентов людей в этом возрастном диапазоне хотя бы частично вакцинированы, в то время как 86 процентов вакцинированы полностью.