Трамп рассказал об очередной "охоте на ведьм" в США

В США началось расследование, призванное установить ошибки, допущенные предыдущей американской администрацией, в рамках борьбы с COVID-19. Бывший хозяин Белого дома уже назвал данный процесс "охотой на ведьм".

Политик заявил, что при нем предпринимались беспрецедентные и потрясающие усилия по борьбе с коронавирусом. "За последний год от ковида умерло больше американцев, чем за весь 2020 год", - подчеркнул республиканец.

Он уже попросил экс-главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро "не допустить того, чтобы невменяемые демократы дискредитировали достижения" его администрации. "Охоте на ведьм нужно положить конец", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее один из комитетов Палаты представителей попросил Наварро к 15 декабря предоставить исчерпывающую информацию по действиям администрации Трампа в условиях пандемии.