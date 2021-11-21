Ученые нашли неожиданный "побочный" эффект у лекарства от холестерина

У женщин, которые впервые заболели одним из трех видов рака - раком молочной железы, меланомой или раком прямой кишки - снижается вероятность смерти, если на фоне этого заболевания они принимают статины (лекарство для снижения уровня холестерина).

Таковые предварительные результаты исследования, опубликованные в Британском журнале клинической фармакологии. Оно проводилось с 2003 по 2013 годы в трех группах женщин-пациентов в Австралии, суммарно в нем участвовали почти 40 тысяч человек. Снижение смертности от рака груди было более выраженным среди тех испытуемых, которые принимали липофильные статины.

Ученые подчеркивают, что пациентки принимали статины именно из-за высокого уровня холестерина и по строгой схеме, прописанной врачами, а рак у них был диагностирован во время исследования. Для получения более полных данных о взаимосвязи лекарства от холестерина и вероятности летального исхода при злокачественном образовании ученые продолжат исследование, а при подтверждении текущих результатов будут рассматривать прием статинов как вспомогательную терапию для улучшения прогноза у переживших рак.

Схожее исследование проводило Европейское общество кардиологов, результаты были опубликованы в 2016 году. Тогда ученые обнаружили, что у пациентов с высоким уровнем холестерина прогноз выживаемости при приеме статинов намного лучше при четырех формах рака - рака легких, груди, простаты и прямой кишки. Исследование проводилось в течение 14 лет, число испытуемых - более миллиона человек.