Умерла актриса Нина Русланова

Умерла советская и российская актриса Нина Русланова, известная ролями в театре и кино. Информацию подтвердила гендир Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, назвав причиной кончины артистки продолжительную болезнь.

"Я подтверждаю, что ушла из жизни Нина Русланова, сегодня 21-го числа. Продолжительная болезнь. Она давно болеет", - приводит Пятый канал слова Гущиной.

Народной артистке РФ Нине Руслановой было 75 лет. В её фильмографию входит свыше 175 проектов, среди которых такие известные фильмы и сериалы, как "Собачье сердце", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Папины дочки", "Жила-была одна баба", "Моя прекрасная няня", "Тайны дворцовых переворотов" и многие другие.