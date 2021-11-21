В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона согласованного с властями митинга против COVID-сертификатов, сообщает издание The Brussels Times.

Порядка 35 тысяч человек приняли участие в марше по центру Брюсселя. Однако в ходе марша некоторые из них отклонились от согласованного маршрута и стали забрасывать полицию петардами, заявила представитель брюссельской полиции Илзе Ван де Кеер.

В столкновениях с полицией принимают участие в основном молодые люди в масках. Из-за столкновений перекрыты несколько улиц в центе бельгийской столицы.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 17 ноября в Бельгии были ужесточены меры безопасности. Для всех граждан старше 10 лет вновь объявлено обязательным ношение масок в общественных местах (за исключением школ), многие работники переведены на четырехдневную рабочую неделю, а также отменены массовые мероприятия. Кроме того, все желающие получат возможность вакцинироваться дополнительной дозой вакцины от коронавируса, хотя ранее это планировалось делать лишь весной следующего года.

В настоящее время в Бельгии ежедневно заболевают коронавирусом свыше 10 тысяч человек, около 2,5 тысяч заболевших находятся в стационарах, более 500 - в отделениях интенсивной терапии. В королевстве привиты около 87 процентов населения.