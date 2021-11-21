В двух грузовиках на западе Мексики нашли 600 мигрантов

В двух фурах на западе Мексики обнаружили 600 мигрантов из 12 стран. Они попали на территорию страны нелегально.

Национальный институт миграции сообщил, что среди приезжих, задержанных в штате Веракрус - граждане Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Венесуэлы, Бангладеша, Эквадора, Ганы, Индии, Доминиканской Республики и Камеруна. Они могли погибнуть.

Ранее сообщалось, что на границе Мексики и США за минувший год задержаны рекордные 1,7 миллиона человек, пытавшихся пробраться в Соединенные Штаты. Это почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. А на территории Мексике за 9 месяцев выявлены более 190 тысяч нелегальных мигрантов - втрое больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости.