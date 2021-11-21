В Японии дельта-штамм коронавируса самоуничтожился из-за мутации

Дельта-штамм новой коронавирусной инфекции самоуничтожился на территории Японии, где всего три месяца назад была зафиксирована рекордная суточная заболеваемость - 26 тысяч человек против 200 человек в течение последних недель. С 7 ноября в стране также не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, пишет Japan Times.

Ученые объясняют резкий спад волны заболеваемости в Японии несколькими факторами, в том числе одним из самых высоких уровней вакцинации от COVID-19 среди развитых стран. К 17 ноября там привиты полным циклом 75,7% жителей. Кроме того, существенно помогли соблюдение дистанции и ношение масок, жестко соблюдаемое японцами.

Однако главная причина связана с мутацией коронавируса. По мнению профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ, дельта-штамм на территории Японии накопил слишком много мутаций, и теперь его поврежденный белок NSP14 пытается изо всех сил исправить "ошибки", что в итоге приводит его к самоуничтожению.

Исследования показали, что у людей, живущих в Азии, в организме присутствует защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. У жителей Европы и Африки этого фермента меньше. Национальный институт генетики в Японии и Университет Ниигаты решили выяснить, влияет ли этот фермент на белок NSP14 и может ли он подавлять активность коронавируса. Были изучены образцы, инфицированные в июне-октябре штаммами дельта и альфа.

Выяснилось, что большинство образцов с белком вируса NSP14 в Японии претерпело множество генетических изменений на участке A394V, что сделало сам вирус "неисправным", и он не мог дальше самовоспроизводиться. "Учитывая, что число заболевших перестало расти, мы думаем, что в какой-то момент вирус перешел к стадии естественного исчезновения", - заключил Итуро Иноуэ.