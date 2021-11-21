В Испании устроят "зеленую пятницу" параллельно с "черной"

В Испанию традиция устраивать "черную пятницу" пришла относительно недавно - всего несколько лет назад. В пиренейском королевстве есть свои периоды распродаж (зимой и летом), однако влияние США и Голливуда оказалось настолько велико, что в дополнение к ним магазины стали бомбардировать потенциальных покупателей объявлениями о скидках и заманчивыми предложениями еще и в конце ноября. Но "черная пятница" породила и новое явление - "зеленую пятницу".

Авторы этой инициативы выступают против бесконтрольного потребления. По их мнению, навязанная из США традиция приводит к трате слишком больших сумм и накапливанию ненужных вещей, купить которые соблазнили лишь большие скидки. Распродажа одежды низкого качества противоречит заявлениям западных стран о необходимости сокращать вредные выбросы в атмосферу. А ведь именно индустрия моды занимает второе место в мире по уровню загрязнения окружающей среды. По данным ООН, на нее приходится 10 процентов выброс углерода и 20 процентов сточных вод. Как отмечает газета El Mundo, более 75 процентов текстильных изделий, выброшенных потребителями, попадают на свалки или сжигаются, вызывая еще большее загрязнение.

В связи с этим владельцы некоторых магазинов одежды закрывают свои торговые точки в "черную пятницу", чтобы хотя бы таким способом приостановить негативное влияние человека на природу. "Мы рекомендуем вам подумать дважды, прежде чем совершить покупку", - говорят они.

В то же время некоторые крупные магазины по продаже мебели и мобильных устройств в эти дни решили увеличить суммы выкупа бывших в употреблении изделий. Это было сделано для того, чтобы ставшие не нужными предметы были отправлены на переработку, а не на свалку.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса значительно увеличилась доля онлайн-продаж. Согласно исследованию Adobe Digital Insights, в "черную пятницу" 2020 года американцы потратили 9 миллиардов долларов в интернете, что на 21 процент больше, чем в 2019-м. В других странах суммы гораздо меньше, однако рост в целом составил 30 процентов.