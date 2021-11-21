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Рубрика: В мире

В Италии у бездомных есть свои адвокаты

Текст: Нива Миракян (Рим)

На территории Апеннин действует уникальная ассоциация, которая оказывает юридическую помощь людям, не имеющим крыши над головой.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Уличные адвокаты" - благотворительная ассоциация, созданная группой профессиональных юристов из Болоньи почти 21 год тому назад. С 2019 года сеть распространилась по всей Италии. На сегодняшний день в 55 городах страны в ней трудятся почти 4 тыс. человек - адвокаты и волонтеры, оказывающие юридическую безвозмездную поддержку, оцениваемую в 2,7 миллионов евро. Их главная цель - вернуть чувство собственного достоинства тем, у кого по тем или иным причинам не сложилась жизнь.

В пандемические времена, когда людям как никогда необходима защита государства, Ассоциация в сотрудничестве с муниципальными властями и соцслужбами, помогает бездомным оформлять так называемому виртуальную прописку по адресу, по которому они не проживают фактически, но благодаря которому получают доступ к национальной системе здравоохранения, а также могут истребовать из госорганов необходимые документы.

Среди клиентов "уличных адвокатов" значатся также граждане, принадлежащие к другим социально незащищенным категориям - к нелегальным иммигрантам и людям, ставшим жертвами насилия и грубого отношения.

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