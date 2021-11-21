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21.11.2021 15:12
Рубрика: Культура

В Москве открыли выставку о полководцах, 80 лет назад отстоявших столицу

Текст: Юрий Гаврилов
В Центральном музее Вооруженных сил открылась выставка "Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подвиг и память. К 80-летию Московской битвы".
Фото: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации Фото: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации
Фото: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации

Ее посетителям впервые предложили посмотреть на судьбоносное сражение за столицу нашей Родины через жизнь полководцев, принимавших активное участие в битве за Москву. Об этих героических страницах в их биографии рассказывают ранее не выставлявшиеся предметы из фондов музея, частных собраний и семейных архивов известных военачальников фронтовой поры.

Фото: Татьяна Кравченко
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Среди экспонатов выставки немало раритетов, которые помогут посетителям почувствовать атмосферу военных лет. Это - личные вещи, оружие, награды, фотографии и документы легендарных советских полководцев - Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, Л.А. Говорова, Б.М. Шапошникова, С.М. Буденного, В.Д. Соколовского, А.И. Антонова, Л.М. Сандалова, А.Н. Боголюбова, М.С. Малинина, С.М. Штеменко, Н.Н. Воронова, Н.Д. Яковлева, Н.Г. Кузнецова, И.С. Исакова, П.А. Артемьева, М.А. Рейтера, И.Д. Климова, Д.А. Лестева, Е.Ф. Леошени и других.

На выставке впервые показаны рукопись книги Б.М. Шапошникова "Мозг армии" и уникальные фотографии, сделанные им во время Первой мировой войны. Семейные реликвии знаменитого кавалерийского командира генерала армии И.А. Плиева. Личные вещи и награды командарма М.Г. Ефремова, героически погибшего в боях под Вязьмой. А также предметы и документы из семейного архива генерала Л.М. Сандалова. Удивительные повороты судьбы командующего дальней авиацией, главного маршала авиации А.Е. Голованова иллюстрирует большая коллекция личных вещей, переданных в Центральный музей Вооруженных сил его родными.

Впервые на выставке представлена и тема, обозначенная как "кузницы командных кадров РККА". Она посвящена военным академиям Москвы. Семьи полководцев предоставили для этого раздела выставки самодельные журналы, которые выпускали слушатели академии имени М.В. Фрунзе. Среди экспонатов - зачетные книжки и рабочие тетради, выпускной фотоальбом курса, на котором учились будущие маршалы Р.Я. Малиновский и Н.Н. Воронов, другие раритеты.

Отдельные экспозиционные комплексы посвящены Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину и руководителю Москвы в 1938-1945 годах A.С. Щербакову, с началом войны ставшему одновременно "маршалом пропаганды" Красной Армии.

На выставке представлены материалы не только о крупных полководцах, но и о менее известных военачальниках Красной армии. В частности - об участнике четырех войн, командире дивизии народного ополчения Ф.М. Орлове.

Одна из экспозиций рассказывает о подвиге москвичей, народном ополчении столицы, моряках, стоящих на защите города, о противовоздушной обороне Москвы. Также можно познакомиться с деталями жизни и быта прифронтовой столицы, парада 7 ноября 1941 года. Узнать, как тогда работало московское метро, как действовали в борьбе с фашистами части специального назначения и партизаны. Отдельно рассказывается о роли Русской Православной церкви в период Великой Отечественной войны.

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