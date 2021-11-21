Фестиваль "Видеть музыку" подвел итоги

Ежегодный фестиваль, объединяющий все жанры и стили музыкального театра, стал заметным и обязательным элементом осенней афиши Москвы. Нынешний форум, организованный Ассоциацией Музыкальных Театров при поддержке Министерства культуры России и Фонда президентских грантов, прошел уже в шестой раз и представил 45 спектаклей 27 театров из 25 городов России, а также из Донецка и Узбекистана. Фестиваль финишировал показом российской премьеры оперы Владимира Мартынова "Vita Nuova/Новая жизнь" в постановке Башкирского театра оперы и балета.

"Новая жизнь" - очень символичное и важное событие в нашем оперном театре. Во-первых, на постановку современной оперы наши театры, ведущие репертуарный образ жизни, это когда спектакли в афише остаются на десятилетия, отваживаются крайне редко. Во-вторых, "новая жизнь" - это именно то, к чему театрам и нам всем нужно привыкать с учетом затянувшейся пандемической действительности.

На пороге XXI века композитор и философ Владимир Мартынов создал оперу Vita Nova на русском, латинском и итальянском языках по одноименному сборнику произведений итальянского поэта, мыслителя и богослова Данте Алигьери, который он написал после смерти своей возлюбленной - Беатриче. Безусловно, с оперой связана и книга Владимира Мартынова "Казус Vita nova". Везде главный и вечный для искусства вопрос: какими должны быть взаимоотношения творца и общества. За постановку оперы в Уфе, которая до этого знала лишь концертные исполнения, взялась молодая, амбициозная команда: дирижер - Артем Макаров, режиссер - Елизавета Корнеева, художник - Екатерина Агений.

Внешне спектакль получился очень эффектный и удивительно похожий на постановку другой оперы Владимира Мартынова "Упражнения и танцы Гвидо", что в театре имени Н.И. Сац двумя годами ранее поставил Георгий Исаакян (наставник Елизаветы Корнеевой в Российской Академии театрального искусства). Но уфимскому спектаклю не хватило философской глубины и внутренней энергии во взаимоотношениях между героями (Данте - Азамат Даутов, Беатриче - Лилия Халикова, Донна - Лариса Ахметова, Любовь - Екатерина Куликова).

Фото: Елена Лапина

Хотя главная трудность в этой работе - музыка, не просто сложная и медитативная, основанная на полистилистике, а требующая математической верности исполнения в перманентных рефренах и сакральной строгости, предначертанной для духовной оратории и мессы, к коим близка опера, и где основная драматургическая роль возложена на хор (хормейстер - Александр Алексеев). Но, быть может, гастрольный формат и волнение от показа перед столичной публикой лишили спектакль необходимой точности исполнения. Но начало "Новой жизни" - задача, которую не всегда получается решить с первой попытки.

Кстати

По традиции фестиваль "Видеть музыку" завершился церемонией вручения премии "Легенда". В нынешнем году наград были удостоены сопрано Галина Писаренко - ведущая солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, пела на его сцене до 1990 года, в 1991 году связала свою судьбу с театром "Новая Опера"; прима-балерина из Новосибирска Татьяна Кладничкина; солисты музыкальных театров из Петрозаводска и Ростова-на-Дону Нина Болдырева и Геннадий Верхогляд; экс- директор Омского музыкального театра Борис Ротберг; музыковед Марина Нестьева; композитор Владимир Кобекин и балетмейстер Юрий Григорович.