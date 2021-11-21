В Москву идет сильное похолодание

В ближайшие дни температура в Москве резко понизится с нуля до минус 8 градусов. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

Предстоящей ночью и днем в понедельник температура не опустится ниже отметки минус два. Но зато в ночь на вторник, 23 ноября, термометры покажут минус 6-8 градусов. При этом ожидается гололедица и ветер до 10 метров в секунду.

Такой же характер погоды сохранится и в ночь на среду. Затем температура постепенно начнет повышаться. В Гидрометцентре ожидают, что в субботу, 27 ноября, днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов.