В России появилось Всероссийское общественное движение "Отцы России"

Активные папы при помощи бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой создали Всероссийское общественное движение "Отцы России". Такое решение было принято на учредительной конференции Советов отцов, в которой приняли участие ответственные папы из всех регионов нашей страны - от Калининграда до Сахалина. "Отцы России" планируют популяризировать здоровый образ жизни, заботиться о безопасности детей, помогать одиноким папам, повышать статус отца и всячески поддерживать семью и детство.

Бывший детский омбудсмен, а ныне зампред Госдумы Анна Кузнецова, благодаря которой три года назад появился Совет отцов при детском омбудсмене, так прокомментировала эту новость: "Ура! С сегодняшнего дня в России начинает свою работу Всероссийское движение "Отцы России". Какое счастье видеть, как множатся созидательные силы защиты и поддержки семей России".

Об активных папах Анна Кузнецова не раз рассказывала "РГ". Бывший детский омбудсмен отмечала, что во время пандемии Совет отцов стал еще активнее. По ее словам, более 15 тысяч семей получили помощь и поддержку от неравнодушных пап. А за последние полгода Совет отцов помог более 200 семьям. Помогали чем могли: покупкой бытовой техники, лекарств, продуктов и даже смогли купить жилье одинокому отцу с четырьмя детьми. Сейчас запускается проект по юридическому и психологическому сопровождению семей.

- Когда в начале образовалось несколько Советов отцов при уполномоченном, никто не знал, что движение сможет достичь такого размаха, - отметила Анна Кузнецова. - Это получилось только по одной причине - людей объединило дело. Дело защиты детей, защиты семьи.

Председателем отцовского движения стал руководитель Совета отцов при детском уполномоченном Андрей Коченов.

Справка "РГ"

Всероссийское движение "Отцы России" образовалось из отцовских объединений, которые сегодня есть почти во всех регионах нашей страны. Активных пап около ста тысяч человек. К отцовским сообществам присоединяются как обычные папы, так и известные - актеры Александр Михайлов, Иван Охлобыстин, Андрей Мерзликин, певец Денис Майданов, спортсмены Бувайсар Сайтиев, Александр Карелин, Николай Валуев, Сергей Бурлаков...