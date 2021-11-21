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Рубрика: В мире

В США всем взрослым разрешили бустерную прививку от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Если вам 18 лет или старше, и прошло шесть месяцев или больше с тех пор, как вы получили вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, вы можете получить бустерную (усиливающую) прививку предельно просто: кроме пунктов вакцинации и врачебных кабинетов прививки делают в аптеках. Об этом пишет Bloomberg.
Фото: THOMAS KIENZLE / AFP Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
Фото: THOMAS KIENZLE / AFP

При этом для взрослых, привившихся вакциной Johnson & Johnson (для которой применяется только одна доза), право на бустер появляется уже через два месяца после первичной вакцинации.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Федеральные регулирующие органы расширили доступ к ревакцинации в прошлую пятницу, отказавшись от прежних правил, которые учитывали возраст пациентов и нахождение их в группах риска. Издание отмечает, что многие американцы, не вошедшие в круг "избранных", возмущались и "искали обходные пути", чтобы пройти ревакцинацию.

Bloomberg пояснил, что порядок проведения ревакцинации принимался, когда еще не было достаточно убедительных данных о том, что через полгода после первичной прививки уровень иммунной защиты уменьшается, и чтобы его восстановить или даже преумножить, нужна бустерная прививка.

"Некоторые штаты, столкнувшиеся с новым ростом заболеваемости, уже решили не ждать, пока федеральное правительство обновит свои рекомендации. При этом, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, только 38% людей в возрасте 65 лет и старше получили бустерный укол", - отмечает издание.

Проведение ревакцинации, а также применение только что появившихся новых эффективных таблетированных препаратов против тяжелого течения COVID-19, "остаются основной стратегией по мере приближения еще одной долгой зимы", - констатирует издание.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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