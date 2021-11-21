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Рубрика: В мире

ВОЗ: Еще 500 тысяч европейцев могут умереть зимой от COVID-19

Еще почти 500 тысяч европейцев могут умереть предстоящей зимой от COVID-19, если не ужесточить ограничения. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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Он назвал и причины ухудшения эпидситуации: холодная погода, низкие показатели вакцинации в ряде стран и появление более заразных штаммов. "COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", - подчеркнул эксперт. По мнению Клюге, ковид-пропуска вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в ряде стран снова были усилены ограничения. В Австрии с 22 ноября вводится общенациональный локдаун, а в Дании вновь ввели в действие ковид-паспорта, пишет ТАСС.

В мире Европа Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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