Врач Жемчугов поддержал обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне. Таким мнением с ТАСС поделился специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, пожилые люди, имеющие целый букет хронических заболеваний, всегда были в группе риска. Во многих случаях COVID-19 у них протекает в тяжелой форме. "Поэтому вакцинация для них - это защитное средство № 1", - считает специалист.

Лечащий врач поможет выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения того или иного хронического заболевания. Ну и в период обострения болезни прививку лучше не делать, добавил иммунолог.

"Прежде чем вводить обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, все-таки было бы целесообразно разработать систему консультирования этих пациентов у узких специалистов и разработать отдельные методические рекомендации по медотводам, дополнительным обследованиям. Потому что сейчас мы не имеем регламентированных методических пособий по этому направлению ", - подчеркнул Жемчугов.