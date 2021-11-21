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21.11.2021 14:20
Рубрика: Культура

Вслед за ABBA Voyage голографическое шоу появится и в России

Текст: Александр Алексеев
Российские программисты, дизайнеры и инженеры не намерены отставать от английских, наметивших на 22 мая 2022 года премьеру аватар-шоу группы ABBA. И теперь создали в Москве свою голографическую программу, посвященную культовой панк-рок группе 80-90-х "Сектор газа". Эта премьера планировалась даже раньше - на 4 и 5 декабря 2021 года в московском клубе-трансформере Adrenaline Stadium, вмещающем семь тысяч зрителей. Но вмешалась пандемия, увы.

Теперь объявлено, что из-за существующих ныне эпидемиологических ограничений премьера перенесена на будущий год. Все ранее купленные билеты, как заверяют организаторы останутся действительными на новую дату - 8 октября 2022 года. Именно тогда состоится концерт "Сектора Газа" с голограммой ее лидера - певца, гитариста и автора всех песен Юрия "Хоя" Клинских, ушедшего из жизни 4 июля 2000 года, в неполные 36 лет.

- Мы три года работали над этой программой и сейчас пытаемся сориентироваться в наших последующих действиях, - рассказали они теперь в специальном обращении. - Очень надеемся на ваше понимание и поддержку! Концерт мы проведем в любом случае, пусть даже и немного позже!

Это будут первые в России полноформатные концерты с применением голографических технологий. А образ Юрия Хоя будет воссоздан с помощью голографической проекции прямо в центре сцены.

При этом прозвучит оригинальная фонограмма его голоса, а музыканты группы (в состав которой входили, в частности, отличные гитаристы и аранжировщики Игорь Жирнов и Вадим Глухов) вживую исполнят более тридцати песен. То есть это та формула, по которой состоится и шоу ABBA Voyage. И остается только гадать и спорить, кто именно придумал этот формат первым.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Очевидно, прозвучат многие известные песни этого рок-н-ролльного и ироничного коллектива, творчески обработавшего народную частушечную форму для электрогитар и энергетики рока. Начавшего карьеру в родном Воронеже, а затем ставшего известным на всю страну (и, возможно, в чем-то вдохновившего Сергея Шнурова и "Бахыт Компот"): "Ночь перед Рождеством", "Колхозный панк", "30 лет", "Носки", "Частушки", "Ой ты травушка зеленая".

При этом часть музыкантов группы после смерти лидера выступали в составе проектов "Сектор Газовой атаки" и "Кущ экс-"Сектор Газа" (с лидерством соло-гитариста ранних инкарнаций "Сектора Газа" Игоря "Куща" Кущева), а значит, не растеряли исполнительских мощи и выдумки.

Кстати

О Юрии "Хое" Клинских написаны четыре книги (одна из них - комиксы). Мало о ком из рок-звезд есть сразу столько!

В 2017 году и обозревателю "РГ", лично знавшему музыканта, тоже предлагали написать о нем книгу в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Но я тогда отказался. Теперь думаю, что зря.

Зато скоро в издательство АСТ выйдет книга журналиста InterMedia Дениса Ступникова "Юрий Хой и группа "Сектор Газа". И наверняка она окажется очень полной и интересной! В ней будут последовательно изложены биография музыканта, этапы развития группы и анализ всех ее альбомов. Для этого были взяты подробные интервью у участников "золотого состава" "Сектора Газа" - Алексея Ушакова, Владимира Лобанова, Татьяны Фатеевой и директора его последнего состава - легендарного рок-менеджера Алексея Привалова, поработавшего также с "Монгол Шууданом", Евгением Маргулисом и многими другими. Впервые за много лет дала интервью и вдова артиста - Галина Клинских.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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