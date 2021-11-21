За сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3438
- 2 Санкт-Петербург 2496
- 3 Московская область 1909
- 4 Самарская область 1661
- 5 Краснодарский край 989
- 6 Республика Крым 884
- 7 Нижегородская область 775
- 8 Свердловская область 747
- 9 Воронежская область 743
- 10 Красноярский край 700
- 11 Пермский край 695
- 12 Республика Башкортостан 677
- 13 Ростовская область 656
- 14 Саратовская область 629
- 15 Челябинская область 612
- 16 Иркутская область 601
- 17 Омская область 592
- 18 Хабаровский край 572
- 19 Смоленская область 568
- 20 Алтайский край 535
- 21 Ставропольский край 532
- 22 Ульяновская область 500
- 23 Волгоградская область 464
- 24 Архангельская область 439
- 25 Ленинградская область 429
- 26 Брянская область 420
- 27 Приморский край 420
- 28 Вологодская область 404
- 29 Новосибирская область 399
- 30 Кемеровская область 398
- 31 Липецкая область 395
- 32 Пензенская область 390
- 33 Калининградская область 388
- 34 Тверская область 384
- 35 Удмуртская Республика 378
- 36 Оренбургская область 378
- 37 Забайкальский край 360
- 38 Республика Коми 358
- 39 Белгородская область 345
- 40 Орловская область 344
- 41 Курская область 341
- 42 Севастополь 337
- 43 Тюменская область 332
- 44 Новгородская область 329
- 45 Владимирская область 322
- 46 Томская область 288
- 47 Ярославская область 284
- 48 Республика Карелия 277
- 49 Псковская область 276
- 50 Республика Саха (Якутия) 276
- 51 Кировская область 265
- 52 Республика Татарстан 263
- 53 Тульская область 261
- 54 Астраханская область 258
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 256
- 56 Рязанская область 255
- 57 Республика Бурятия 246
- 58 Амурская область 242
- 59 Мурманская область 231
- 60 Ивановская область 226
- 61 Курганская область 210
- 62 Тамбовская область 209
- 63 Калужская область 207
- 64 Костромская область 197
- 65 Республика Дагестан 193
- 66 Республика Хакасия 183
- 67 Республика Чувашия 168
- 68 Республика Мордовия 162
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141
- 70 Республика Марий Эл 127
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 123
- 72 Чеченская Республика 110
- 73 Республика Адыгея 104
- 74 Сахалинская область 98
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 97
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 77 Республика Ингушетия 85
- 78 Республика Тыва 68
- 79 Камчатский край 48
- 80 Республика Алтай 47
- 81 Еврейская автономная область 41
- 82 Магаданская область 39
- 83 Республика Калмыкия 31
- 84 Ненецкий автономный округ 16
- 85 Чукотский автономный округ 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 331 158 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,09%
- 2. Москва 0,18%
- 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 252 смерти
- Москва 97
- Санкт-Петербург 74
- Краснодарский край 69
- Московская область 64
- Пермский край 39
- Ростовская область 38
- Нижегородская область 38
- Свердловская область 36
- Волгоградская область 35
- Ставропольский край 34
- Алтайский край 32
- Красноярский край 32
- Самарская область 31
- Иркутская область 30
- Республика Башкортостан 29
- Челябинская область 29
- Республика Крым 24
- Пензенская область 24
- Владимирская область 21
- Саратовская область 21
- Рязанская область 20
- Оренбургская область 20
- Липецкая область 19
- Республика Чувашия 18
- Воронежская область 16
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Тюменская область 15
- Тульская область 14
- Удмуртская Республика 14
- Омская область 14
- Новосибирская область 13
- Тверская область 12
- Севастополь 12
- Ульяновская область 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Брянская область 11
- Тамбовская область 11
- Вологодская область 11
- Республика Хакасия 11
- Республика Татарстан 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Архангельская область 9
- Республика Дагестан 9
- Республика Бурятия 9
- Белгородская область 8
- Калужская область 8
- Курская область 8
- Забайкальский край 8
- Смоленская область 7
- Псковская область 7
- Приморский край 7
- Хабаровский край 7
- Орловская область 6
- Ярославская область 6
- Ленинградская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Карелия 5
- Республика Коми 5
- Калининградская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 5
- Ивановская область 4
- Чеченская Республика 4
- Кемеровская область 4
- Костромская область 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 264 095 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 504 человека
- Москва 6081
- Московская область 2058
- Санкт-Петербург 1614
- Краснодарский край 991
- Самарская область 987
- Республика Крым 881
- Красноярский край 695
- Пермский край 691
- Республика Башкортостан 678
- Челябинская область 674
- Севастополь 665
- Ульяновская область 650
- Республика Саха (Якутия) 615
- Ростовская область 614
- Саратовская область 504
- Омская область 504
- Алтайский край 503
- Нижегородская область 488
- Республика Татарстан 486
- Свердловская область 475
- Калининградская область 429
- Ленинградская область 424
- Архангельская область 414
- Брянская область 401
- Тверская область 394
- Приморский край 373
- Вологодская область 346
- Ставропольский край 337
- Волгоградская область 332
- Республика Хакасия 306
- Оренбургская область 302
- Удмуртская Республика 301
- Смоленская область 295
- Мурманская область 289
- Пензенская область 289
- Тамбовская область 281
- Иркутская область 277
- Забайкальский край 266
- Псковская область 259
- Тульская область 254
- Республика Карелия 249
- Кемеровская область 249
- Республика Бурятия 236
- Липецкая область 234
- Астраханская область 229
- Воронежская область 226
- Хабаровский край 213
- Ивановская область 201
- Ханты-Мансийский автономный округ 190
- Калужская область 189
- Курская область 178
- Республика Дагестан 172
- Тюменская область 172
- Орловская область 168
- Новгородская область 161
- Кировская область 158
- Костромская область 151
- Республика Чувашия 138
- Республика Мордовия 121
- Чеченская Республика 108
- Владимирская область 106
- Курганская область 103
- Ярославская область 101
- Кабардино-Балкарская Республика 96
- Республика Северная Осетия - Алания 76
- Республика Адыгея 72
- Сахалинская область 67
- Республика Марий Эл 63
- Республика Тыва 63
- Амурская область 63
- Новосибирская область 58
- Еврейская автономная область 54
- Ямало-Ненецкий автономный округ 49
- Республика Коми 46
- Республика Алтай 43
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Белгородская область 36
- Республика Ингушетия 36
- Республика Калмыкия 32
- Магаданская область 29
- Камчатский край 27
- Томская область 23
- Рязанская область 21
- Чукотский автономный округ 20
- Ненецкий автономный округ 13
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 024 930.