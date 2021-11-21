За сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3438

2 Санкт-Петербург 2496

3 Московская область 1909

4 Самарская область 1661

5 Краснодарский край 989

6 Республика Крым 884

7 Нижегородская область 775

8 Свердловская область 747

9 Воронежская область 743

10 Красноярский край 700

11 Пермский край 695

12 Республика Башкортостан 677

13 Ростовская область 656

14 Саратовская область 629

15 Челябинская область 612

16 Иркутская область 601

17 Омская область 592

18 Хабаровский край 572

19 Смоленская область 568

20 Алтайский край 535

21 Ставропольский край 532

22 Ульяновская область 500

23 Волгоградская область 464

24 Архангельская область 439

25 Ленинградская область 429

26 Брянская область 420

27 Приморский край 420

28 Вологодская область 404

29 Новосибирская область 399

30 Кемеровская область 398

31 Липецкая область 395

32 Пензенская область 390

33 Калининградская область 388

34 Тверская область 384

35 Удмуртская Республика 378

36 Оренбургская область 378

37 Забайкальский край 360

38 Республика Коми 358

39 Белгородская область 345

40 Орловская область 344

41 Курская область 341

42 Севастополь 337

43 Тюменская область 332

44 Новгородская область 329

45 Владимирская область 322

46 Томская область 288

47 Ярославская область 284

48 Республика Карелия 277

49 Псковская область 276

50 Республика Саха (Якутия) 276

51 Кировская область 265

52 Республика Татарстан 263

53 Тульская область 261

54 Астраханская область 258

55 Ханты-Мансийский автономный округ 256

56 Рязанская область 255

57 Республика Бурятия 246

58 Амурская область 242

59 Мурманская область 231

60 Ивановская область 226

61 Курганская область 210

62 Тамбовская область 209

63 Калужская область 207

64 Костромская область 197

65 Республика Дагестан 193

66 Республика Хакасия 183

67 Республика Чувашия 168

68 Республика Мордовия 162

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141

70 Республика Марий Эл 127

71 Кабардино-Балкарская Республика 123

72 Чеченская Республика 110

73 Республика Адыгея 104

74 Сахалинская область 98

75 Республика Северная Осетия-Алания 97

76 Карачаево-Черкесская Республика 87

77 Республика Ингушетия 85

78 Республика Тыва 68

79 Камчатский край 48

80 Республика Алтай 47

81 Еврейская автономная область 41

82 Магаданская область 39

83 Республика Калмыкия 31

84 Ненецкий автономный округ 16

85 Чукотский автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 331 158 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,09%

2. Москва 0,18%

3. Республика Алтай 0,2% За последние сутки подтверждено 1 252 смерти Москва 97

Санкт-Петербург 74

Краснодарский край 69

Московская область 64

Пермский край 39

Ростовская область 38

Нижегородская область 38

Свердловская область 36

Волгоградская область 35

Ставропольский край 34

Алтайский край 32

Красноярский край 32

Самарская область 31

Иркутская область 30

Республика Башкортостан 29

Челябинская область 29

Республика Крым 24

Пензенская область 24

Владимирская область 21

Саратовская область 21

Рязанская область 20

Оренбургская область 20

Липецкая область 19

Республика Чувашия 18

Воронежская область 16

Кабардино-Балкарская Республика 16

Тюменская область 15

Тульская область 14

Удмуртская Республика 14

Омская область 14

Новосибирская область 13

Тверская область 12

Севастополь 12

Ульяновская область 12

Ханты-Мансийский автономный округ 12

Брянская область 11

Тамбовская область 11

Вологодская область 11

Республика Хакасия 11

Республика Татарстан 10

Республика Саха (Якутия) 10

Архангельская область 9

Республика Дагестан 9

Республика Бурятия 9

Белгородская область 8

Калужская область 8

Курская область 8

Забайкальский край 8

Смоленская область 7

Псковская область 7

Приморский край 7

Хабаровский край 7

Орловская область 6

Ярославская область 6

Ленинградская область 6

Астраханская область 6

Республика Карелия 5

Республика Коми 5

Калининградская область 5

Мурманская область 5

Республика Марий Эл 5

Республика Мордовия 5

Ивановская область 4

Чеченская Республика 4

Кемеровская область 4

Костромская область 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 264 095 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 504 человека Москва 6081

Московская область 2058

Санкт-Петербург 1614

Краснодарский край 991

Самарская область 987

Республика Крым 881

Красноярский край 695

Пермский край 691

Республика Башкортостан 678

Челябинская область 674

Севастополь 665

Ульяновская область 650

Республика Саха (Якутия) 615

Ростовская область 614

Саратовская область 504

Омская область 504

Алтайский край 503

Нижегородская область 488

Республика Татарстан 486

Свердловская область 475

Калининградская область 429

Ленинградская область 424

Архангельская область 414

Брянская область 401

Тверская область 394

Приморский край 373

Вологодская область 346

Ставропольский край 337

Волгоградская область 332

Республика Хакасия 306

Оренбургская область 302

Удмуртская Республика 301

Смоленская область 295

Мурманская область 289

Пензенская область 289

Тамбовская область 281

Иркутская область 277

Забайкальский край 266

Псковская область 259

Тульская область 254

Республика Карелия 249

Кемеровская область 249

Республика Бурятия 236

Липецкая область 234

Астраханская область 229

Воронежская область 226

Хабаровский край 213

Ивановская область 201

Ханты-Мансийский автономный округ 190

Калужская область 189

Курская область 178

Республика Дагестан 172

Тюменская область 172

Орловская область 168

Новгородская область 161

Кировская область 158

Костромская область 151

Республика Чувашия 138

Республика Мордовия 121

Чеченская Республика 108

Владимирская область 106

Курганская область 103

Ярославская область 101

Кабардино-Балкарская Республика 96

Республика Северная Осетия - Алания 76

Республика Адыгея 72

Сахалинская область 67

Республика Марий Эл 63

Республика Тыва 63

Амурская область 63

Новосибирская область 58

Еврейская автономная область 54

Ямало-Ненецкий автономный округ 49

Республика Коми 46

Республика Алтай 43

Карачаево-Черкесская Республика 41

Белгородская область 36

Республика Ингушетия 36

Республика Калмыкия 32

Магаданская область 29

Камчатский край 27

Томская область 23

Рязанская область 21

Чукотский автономный округ 20

Ненецкий автономный округ 13 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 024 930. Инфекционисты сравнили последствия гриппа и коронавируса