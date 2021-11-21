За сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Россияне рассказали, сколько дней хотят отдыхать на Новый год 11:06
Эксперт рассказал, чем рискуют держатели кредиток 11:05
"Газель" отправят на экспертизу после ДТП в новой Москве 10:56
Ученые назвали три пищевые привычки, помогающие продлить жизнь 10:03
Собянин: 150 тысяч москвичей записываются в неделю на прививку от COVID-19 09:58
В Москве сохраняются неблагоприятные погодные условия 09:38
В московском метро произошел сбой из-за пассажира на путях 09:32
Собянин заявил об уменьшении числа мигрантов на стройках Москвы 09:26
Cтали известны условия въезда в Израиль вакцинированных "Спутником V" 08:20
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий 07:59
Теннисист Зверев обыграл Джоковича и в финале встретится с Медведевым 07:50
Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой 07:17
NYT: Сын Байдена помог китайской фирме купить кобальтовый рудник в ДРК 06:30
Спецпредставитель президента: Количество энергокризисов в мире будет расти 05:31
Врач Жемчугов поддержал обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет 05:10
Трамп рассказал об очередной "охоте на ведьм" в США 04:30
Роспотребнадзор и Израиль обсудили совместную борьбу с COVID-19 04:05
Прививка от гриппа не снизит эффективность вакцинации от коронавируса 03:36
Противники локдауна пострадали во время беспорядков в Роттердаме 03:20
В двух грузовиках на западе Мексики нашли 600 мигрантов 02:59
Президент Болгарии ответил Киеву, снова назвав Крым российским 01:59
ВОЗ: Еще 500 тысяч европейцев могут умереть зимой от COVID-19 01:33
Рогозин: Россия и США договорились о совместной миссии к Венере 01:12
В России спроектируют новую орбитальную станцию 00:36
Рогозин рассказал о противоспутниковом оружии России 20.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
21.11.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3438
  • 2 Санкт-Петербург 2496
  • 3 Московская область 1909
  • 4 Самарская область 1661
  • 5 Краснодарский край 989
  • 6 Республика Крым 884
  • 7 Нижегородская область 775
  • 8 Свердловская область 747
  • 9 Воронежская область 743
  • 10 Красноярский край 700
  • 11 Пермский край 695
  • 12 Республика Башкортостан 677
  • 13 Ростовская область 656
  • 14 Саратовская область 629
  • 15 Челябинская область 612
  • 16 Иркутская область 601
  • 17 Омская область 592
  • 18 Хабаровский край 572
  • 19 Смоленская область 568
  • 20 Алтайский край 535
  • 21 Ставропольский край 532
  • 22 Ульяновская область 500
  • 23 Волгоградская область 464
  • 24 Архангельская область 439
  • 25 Ленинградская область 429
  • 26 Брянская область 420
  • 27 Приморский край 420
  • 28 Вологодская область 404
  • 29 Новосибирская область 399
  • 30 Кемеровская область 398
  • 31 Липецкая область 395
  • 32 Пензенская область 390
  • 33 Калининградская область 388
  • 34 Тверская область 384
  • 35 Удмуртская Республика 378
  • 36 Оренбургская область 378
  • 37 Забайкальский край 360
  • 38 Республика Коми 358
  • 39 Белгородская область 345
  • 40 Орловская область 344
  • 41 Курская область 341
  • 42 Севастополь 337
  • 43 Тюменская область 332
  • 44 Новгородская область 329
  • 45 Владимирская область 322
  • 46 Томская область 288
  • 47 Ярославская область 284
  • 48 Республика Карелия 277
  • 49 Псковская область 276
  • 50 Республика Саха (Якутия) 276
  • 51 Кировская область 265
  • 52 Республика Татарстан 263
  • 53 Тульская область 261
  • 54 Астраханская область 258
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 256
  • 56 Рязанская область 255
  • 57 Республика Бурятия 246
  • 58 Амурская область 242
  • 59 Мурманская область 231
  • 60 Ивановская область 226
  • 61 Курганская область 210
  • 62 Тамбовская область 209
  • 63 Калужская область 207
  • 64 Костромская область 197
  • 65 Республика Дагестан 193
  • 66 Республика Хакасия 183
  • 67 Республика Чувашия 168
  • 68 Республика Мордовия 162
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141
  • 70 Республика Марий Эл 127
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 123
  • 72 Чеченская Республика 110
  • 73 Республика Адыгея 104
  • 74 Сахалинская область 98
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 97
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 77 Республика Ингушетия 85
  • 78 Республика Тыва 68
  • 79 Камчатский край 48
  • 80 Республика Алтай 47
  • 81 Еврейская автономная область 41
  • 82 Магаданская область 39
  • 83 Республика Калмыкия 31
  • 84 Ненецкий автономный округ 16
  • 85 Чукотский автономный округ 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 331 158 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,09%
  • 2. Москва 0,18%
  • 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 252 смерти
  • Москва 97
  • Санкт-Петербург 74
  • Краснодарский край 69
  • Московская область 64
  • Пермский край 39
  • Ростовская область 38
  • Нижегородская область 38
  • Свердловская область 36
  • Волгоградская область 35
  • Ставропольский край 34
  • Алтайский край 32
  • Красноярский край 32
  • Самарская область 31
  • Иркутская область 30
  • Республика Башкортостан 29
  • Челябинская область 29
  • Республика Крым 24
  • Пензенская область 24
  • Владимирская область 21
  • Саратовская область 21
  • Рязанская область 20
  • Оренбургская область 20
  • Липецкая область 19
  • Республика Чувашия 18
  • Воронежская область 16
  • Кабардино-Балкарская Республика 16
  • Тюменская область 15
  • Тульская область 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Омская область 14
  • Новосибирская область 13
  • Тверская область 12
  • Севастополь 12
  • Ульяновская область 12
  • Ханты-Мансийский автономный округ 12
  • Брянская область 11
  • Тамбовская область 11
  • Вологодская область 11
  • Республика Хакасия 11
  • Республика Татарстан 10
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Архангельская область 9
  • Республика Дагестан 9
  • Республика Бурятия 9
  • Белгородская область 8
  • Калужская область 8
  • Курская область 8
  • Забайкальский край 8
  • Смоленская область 7
  • Псковская область 7
  • Приморский край 7
  • Хабаровский край 7
  • Орловская область 6
  • Ярославская область 6
  • Ленинградская область 6
  • Астраханская область 6
  • Республика Карелия 5
  • Республика Коми 5
  • Калининградская область 5
  • Мурманская область 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Мордовия 5
  • Ивановская область 4
  • Чеченская Республика 4
  • Кемеровская область 4
  • Костромская область 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 264 095 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 504 человека
  • Москва 6081
  • Московская область 2058
  • Санкт-Петербург 1614
  • Краснодарский край 991
  • Самарская область 987
  • Республика Крым 881
  • Красноярский край 695
  • Пермский край 691
  • Республика Башкортостан 678
  • Челябинская область 674
  • Севастополь 665
  • Ульяновская область 650
  • Республика Саха (Якутия) 615
  • Ростовская область 614
  • Саратовская область 504
  • Омская область 504
  • Алтайский край 503
  • Нижегородская область 488
  • Республика Татарстан 486
  • Свердловская область 475
  • Калининградская область 429
  • Ленинградская область 424
  • Архангельская область 414
  • Брянская область 401
  • Тверская область 394
  • Приморский край 373
  • Вологодская область 346
  • Ставропольский край 337
  • Волгоградская область 332
  • Республика Хакасия 306
  • Оренбургская область 302
  • Удмуртская Республика 301
  • Смоленская область 295
  • Мурманская область 289
  • Пензенская область 289
  • Тамбовская область 281
  • Иркутская область 277
  • Забайкальский край 266
  • Псковская область 259
  • Тульская область 254
  • Республика Карелия 249
  • Кемеровская область 249
  • Республика Бурятия 236
  • Липецкая область 234
  • Астраханская область 229
  • Воронежская область 226
  • Хабаровский край 213
  • Ивановская область 201
  • Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • Калужская область 189
  • Курская область 178
  • Республика Дагестан 172
  • Тюменская область 172
  • Орловская область 168
  • Новгородская область 161
  • Кировская область 158
  • Костромская область 151
  • Республика Чувашия 138
  • Республика Мордовия 121
  • Чеченская Республика 108
  • Владимирская область 106
  • Курганская область 103
  • Ярославская область 101
  • Кабардино-Балкарская Республика 96
  • Республика Северная Осетия - Алания 76
  • Республика Адыгея 72
  • Сахалинская область 67
  • Республика Марий Эл 63
  • Республика Тыва 63
  • Амурская область 63
  • Новосибирская область 58
  • Еврейская автономная область 54
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 49
  • Республика Коми 46
  • Республика Алтай 43
  • Карачаево-Черкесская Республика 41
  • Белгородская область 36
  • Республика Ингушетия 36
  • Республика Калмыкия 32
  • Магаданская область 29
  • Камчатский край 27
  • Томская область 23
  • Рязанская область 21
  • Чукотский автономный округ 20
  • Ненецкий автономный округ 13

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 024 930.

Инфекционисты сравнили последствия гриппа и коронавируса
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
Президент Болгарии ответил Киеву, снова назвав Крым российским
WSJ: Российские и китайские ракеты сделали беспомощными авианосцы США
Прививка от гриппа не снизит эффективность вакцинации от коронавируса
Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ