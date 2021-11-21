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Рубрика: Власть

Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ

Текст: Константин Волков

НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ, в том числе проводя совместные учения США и Эстонии. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"НАТО регулярно обвиняет Россию в "непрозрачности действий" и "агрессивном поведении". И они умудряются говорить о маневрах российских вооруженных сил на нашей же собственной территории!" - отметила дипломат. Она напомнила, что "Россия предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ. НАТО молчит и продолжает".

В частности, отмечает Захарова, посольство США в Эстонии "объявило о проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США".

Как отмечает дипломат, Эстония "является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут".

По словам Захаровой, если генсек НАТО Йенс Столтенберг считает подобные действия "прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными", то "какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?"

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