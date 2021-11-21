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21.11.2021 12:31
Рубрика: Культура

"Жизнь в поисках клада": фильм о Владимире Дале покажут 22 ноября

Текст: Наталья Соколова
Документальный фильм "Владимир Даль: Жизнь в поисках клада" покажет телеканал "Россия К" в день рождения ученого 22 ноября в 13:30.
Фото: ГМИРЛИ им. Даля Фото: ГМИРЛИ им. Даля
Фото: ГМИРЛИ им. Даля

Его называют "ренессансной личностью". Владимир Иванович Даль - морской офицер, писатель, лексикограф - собиратель пословиц и слов; врач, ученый в области зоологии. И это еще не все. Даль, работая управляющим удельной нижегородской конторой, внес громадный вклад в развитие культуры Нижегородской губернии, школьной системы, больниц, профессионально-технических училищ. Благодаря Владимиру Далю, в школах и училищах обучалось грамоте почти полторы тысячи крестьянских девочек. Они не просто учились, а еще и осваивали профессию швеи. Крестьяне горячо благодарили Даля: "Теперь и от бабы деньги получаем, да и выдать замуж такую рукодельницу гораздо проще!"

Фильм "Владимир Даль. Жизнь в поисках клада" расскажет о том, как в течение 53 лет Владимир Иванович Даль собирал слова, и как результатом этого скрупулезного труда стал уникальный, до сих пор не превзойденный Словарь живого великорусского языка. Труд длиною в жизнь. Даже за несколько часов до своей кончины Даль продиктовал ряд новых услышанных им слов…

Автор сценария и продюсер - Наталия Спиридонова. Режиссер - Игорь Холодков.

В фильме принимают участие: Анастасия Журавская, прапрапраправнучка В.И. Даля, кандидат философских наук; Галина Матвиевская, доктор физико-математических наук, исследователь жизни и творчества В.И. Даля в Оренбурге; Ксения Попова, начальник отдела использования и публикации документов Объединенного государственного архива Оренбургской области; Мария Андреева, научный сотрудник Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея; Татьяна Мазур, ведущий хранитель экспозиции Мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина и многие другие.

Фото: Предоставлено UPI
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Кстати

Премьера фильма запланирована не только в телеэфире. Его можно будет увидеть на дне рождения Даля, который отметят в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре 22 ноября. В дар ГМИРЛИ передадут книги из мемориального собрания известного немецкого слависта, исследователя истории русской литературы, профессора Клауса Штедтке. Торжественную церемонию проведет заместитель Руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Кураторскую экскурсию по разделу, посвященному Далю, проведет Дарья Каверина - главный хранитель ГМИРЛи. Также гостям расскажут, как изменилась и обогатилась новыми экспонатами выставка "Про / сто", посвященная столетию музея. Начало в 19:00.

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